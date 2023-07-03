Чоловік йшов пішки в Одесу, бо не евакуювали із собакою: реакція Верещук (відео)

Міністерка назвала ситуацію, що склалася, "прикрим випадком" і додала, що транспортних засобів для евакуації достатньо.

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Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 3 липня в ефірі національного телемарафону заявила, що кожен охочий може евакуюватися з Херсонської області як сам, так і з домашнім улюбленцем.

"Коли ми організовуємо евакуацію, люди їдуть зі своїми тваринами. Ми знаємо, що часто це їх тримає в місці бойових дій. Було ухвалено рішення, щоб допомагати людям і у вагони теж допускати з тваринами", — заявила чиновниця.

Вона вважає, що це був прикрий випадок. Однак влада вже працює над тим, щоб надалі запобігти подібним ситуаціям.

"У цьому випадку, коли ми говоримо про кількість місць, кількість транспортних засобів — їх достатньо. Нам допомагають волонтери, допомагають міжнародні організації. У Херсонській області немає проблем, щоб евакуюватися", — заявила вона.

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Що сталося?

Мешканець Херсона, який постраждав через підрив Каховської ГЕС і сім'я якого загинула від російської ракети, сам дійшов до Одеси, прихопивши лише вівчарку. Про хлопця розповіла керівниця громадської організації "Закон природи" Яна Титаренко, яка була дуже вражена цією історією.

За її словами, волонтери, які допомагають переселенцям, звернулися до неї і попросили корм і намордник для собаки — німецької вівчарки з Херсона.

Від колег Титаренко дізналася, що до Одеси цей пес разом із господарем прибули пішки. Це сталося тому, що в евакуаційні автобуси їх не пустили через відсутність у собаки намордника.

Волонтери пояснили, що власник тварини не просив нікого допомогти, бо не мав на це моральних сил. "Його дружину і 5-річну доньку вбило ракетою, яка прилетіла в будинок, але з дому він не їхав навіть через руйнування. Він поїхав тільки тоді, коли піднялася вода, і громадяни РФ остаточно зруйнували місце, де він колись був щасливий. Не сівши в автобус, він просто пішов.....Він ішов три дні, маючи лише 300 грн на корм для собаки і воду", — розповіла Яна Титаренко.

За її даними, наразі волонтери знайшли чоловікові квартиру, почали відновлювати документи та повністю закрили базові потреби його та тварини. Наразі херсонець та його вівчарка поступово оговтуються.

8 червня Фокус писав про те, що із зони затоплення евакуювали понад 2000 осіб. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що евакуація триває не тільки з Херсонської області, а й з Баштанського району Миколаївської області.

Нагадаємо, що Україна та ООН домовилися про евакуацію українців з окупованих територій Херсонської області. У МЗС України заявили, що групи ООН вирушать на окуповані території на лівому березі Дніпра, коли РФ гарантує їм безпеку і дасть можливість проїхати.