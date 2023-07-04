Під час історичної реконструкції пенсіонер накинувся на "фашиста": його відбивав "НКВСник" (відео)

Глядач поважного віку не стерпів, що боєць фашистської Німеччини мав намір поцілити у бійців Радянської армії, тож помчав на допомогу і вирішив "нейтралізувати" ворога кулаками.

У Білорусі відбулася військово-історична реконтрукція одного з боїв між солдатами Німеччини і Радянської армії, який тривав на території республіки під час Другої світової війни. Актори, які брали участь у заході, настільки переконливо грали свої ролі, що один із глядачів не стримався і вирішив допомогти радянським солдатам. Про це повідомляє російське видання Mash.

Зазначається, що реконструкція відбувалася в районі села Гай Могильовської області.

У розпал бою пенсіонер зірвався з місця для глядачів, під вибухи перетнув галявину в лісі і заходився дубасити актора, який виконував роль німецького солдата — він саме сховався під деревом і стріляв зі свого схову по "ворогу".

Відбивав "фашиста" від розлюченого пенсіонера актор, який грав роль "НКВСника".

Зрештою "НКВС" забрав діда "під білі ручки" і вивів його з реконструкційного майданчика.

Нагадаємо, що у Росії матір загиблого строковика з Тюменської області звинуватили у дискредитації армії. Донос на неї написала онука чоловіка, який був інформатором НКВС під час Другої світової війни.

Раніше повідомлялося, що в Одесі на колишньому спецоб'єкті "Татарка" виявлені 29 могильників жертв НКВС. Масштаб могильників жертв НКВД в Одесі вражає масштабами.