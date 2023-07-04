Зухвалий план: чоловік спробував вкрасти банкомат за допомогою викраденого крана (фото)

Чоловік, ім'я якого залишилося в таємниці, викрав будівельний кран, щоб потім вкрасти банкомат в одному з супермаркетів. Злочинець проломив стіну магазину, після чого спробував втекти з місця злочину, вистрибнувши з транспортного засобу.

У Великій Британії 43-річного чоловіка, особу якого вирішили не розголошувати, було заарештовано після того, як за допомогою крана він хотів вкрасти банкомат із супермаркету, що призвело до перебоїв у залізничному сполученні міста. Про це пише The Independent.

Спочатку співробітників поліції викликали на сусідню будівельну верф у Яптон Роуд, Барнхем, Західний Сассекс, о 2.15 ранку у вівторок після повідомлення про крадіжку невеликого крана. Після обшуку території вони виявили будівельну техніку, яка протаранила стіну супермаркету, в якій знаходився банкомат.

Водій, 43-річний чоловік з Ешфорда в Мідлсексі, вирішив втекти пішки, але його швидко наздогнали офіцери поліції. Його особу вирішили не називати.

Співробітники залізниці Southern Railway повідомили, що їхнє депо, розташоване в тій самій будівлі, було пошкоджено внаслідок інциденту, що призвело до затримки деяких поїздів.

"Co-op є частиною тієї самої будівлі і розташоване по сусідству з депо поїзної бригади, де машиністи і колеги по поїзду збирають своє обладнання і реєструються щоранку, щоб обслуговувати поїзди Southern", — сказала представниця залізничного оператора.

Чоловіка було заарештовано за підозрою у викраденні транспортного засобу та завданні збитків Фото: The Independent

Директорка з обслуговування клієнтів Дженні Сондерс сказала, що вони були змушені тримати вхід у депо до 9 ранку, поки інженер-будівельник із ради не підтвердив, що вхід туди безпечний.

"До цього часу наші бригади було організовано так, щоб за можливості записатися на альтернативні місця, але ми могли працювати тільки в скороченому режимі, і сьогодні поїздки наших клієнтів було сильно порушено, за що я прошу вибачення. Ми організували приймання квитків у інших постачальників транспортних послуг і відновили обслуговування", — сказала Дженні Сондерс.

Представник поліції Сассекса заявив, що чоловіка заарештовано за підозрою у викраденні транспортного засобу та завдання збитків.

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Також повідомлялося, що в Італії мафія намагалася заплатити родині хлопця, якого вбили "випадково". Члени угруповання переодяглися в поліцейську форму і розчинили тіло жертви в кислоті.