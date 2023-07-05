Розлучення через 24 години: пара розійшлася через відмову від інтиму в шлюбну ніч (відео)

За словами австралійки Рейчел, вона була занадто втомленою, щоб задовольнити бажання чоловіка.

Мешканець Австралії, за словами його дружини, висловив бажання розлучитися менш ніж через 24 години після весілля, бо вона відмовилася займатися сексом у їхню першу шлюбну ніч. Жінка на ім'я Рейчел поділилася своїм досвідом в ефірі австралійського радіошоу Hot Nights with Abbie Chatfield, викликавши здивування слухачів.

Вона розповіла, що вони з чоловіком повернулися в готельний номер після прогулянки в ніч весілля, але вона не виконала бажання чоловіка зайнятися сексом у першу шлюбну ніч через втому. Реакція чоловіка була лютою, і вони розлучилися всього через два тижні.

Ведуча Еббі назвала нареченого "огидним" і зазначила, що подібна ситуація, коли пари не готові до інтимних стосунків після весілля через втому, цілком поширена.

"Я була одружена не більше 24 годин, перш ніж мій чоловік захотів розлучитися, і ми розійшлися за два тижні", — розповіла Рейчел.

Після публікації запису розмови в соціальних мережах, слухачі висловили підтримку та добрі побажання Рейчел. Деякі коментатори зазначили, що вона вдало уникла такого партнера, а інші висловили жаль з приводу поведінки чоловіка.

Одна з коментаторів написала: "Точно ухилилася від кулі", а інший заявив: "Такі чоловіки, як він, заслуговують залишитися самотніми". Третій коментатор наголосив, що ніхто не зобов'язаний займатися сексом із будь-ким, навіть із чоловіком.

Згадуючи свою власну шлюбну ніч, четвертий коментатор написав: "Мій чоловік плакав про те, як сильно він мене любить, а потім заснув, поки я виймала 83 шпильки з волосся".

Ще один коментатор зазначив: "Він уникнув у шлюбі сексуальної фрустрації, заснованої на невідповідності лібідо. Найбільша причина розладу в шлюбі та невірності. Хороший вибір".

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що в Індії весілля закінчилося масовою бійкою через відсутність кондиціонера в приданому нареченої. Коли наречений дізнався, що родичі нареченої не дали їй у посаг кондиціонер, дуже розлютився і вдарив молоду так, що та втратила свідомість.