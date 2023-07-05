Вивів "формулу успіху": чоловік отримав понад $1 млн, вигравши в лотерею 7 разів (фото)

Річард Лустіг виграв у лотерею понад $1 млн за сім разів. Чоловік розповів, що почав вигравати тільки після того, як вивів "формулу" успіху. Він стверджував, що витратив десятиліття, граючи в лотерею щодня, перш ніж прославився своїми послідовними виграшами.

Багато людей мріють виграти в лотерею, і лише небагатьом вдається втілити цю мрію в життя, але деяким щастить неодноразово. Одним із таких людей виявився Річард Лустіг з Орландо, штат Флорида, який став мільйонером, забравши сім головних призів у державних лотереях у період з 1993 по 2010 рік. Про це пише Daily Star.

Загальний виграш чоловіка склав $1 052 205, включно з джекпотом у розмірі $842 152,91, який він зірвав у 2002 році.

Але переможець лотереї стверджував, що мільйонером його зробила не лише чиста удача. Перед смертю 2018 року Річард розповів, що він постійно програвав, поки не вигадав власну формулу, яка давала йому більше шансів на перемогу. Він стверджував, що витратив десятиліття, граючи в лотерею щодня, перш ніж прославився своїми послідовними виграшами, але в перші кілька років його успіх був невеликий.

"Коли лотерея з'явилася у Флориді, я був як усі: "Вау, купую лотерейні білети, виграю багато грошей, йду на пенсію, купую велику шикарну яхту, що завгодно, бла-бла-бла". Як і всі інші, я біг і купував безсистемно, купував швидкі лотереї, тобто купував білети без плану, без методу, без чого-небудь ще. Як і всі інші, я постійно програвав", — говорив американець.

Чоловік вибудував формулу, завдяки якій він виграв сім разів Фото: ABC News

Зрештою, Річард зрозумів, що має бути спосіб збільшити свої шанси. Щоразу, коли щось спрацьовувало, він записував це, поки в нього не вишикувалася формула, завдяки якій він виграв сім разів. Перше правило, якого він дотримувався, полягало в тому, щоб триматися якомога далі від номерів "quick-pick", згенерованих комп'ютерами, які, за його словами, мають найгірші шанси.

"Щоразу, коли ви купуєте "швидкий вибір", ви отримуєте інший набір чисел; тому ваші шанси завжди будуть найгіршими в цій конкретній грі", — пояснив він.

Потім багаторазовий переможець розповів про одну велику помилку, яку багато людей роблять під час гри. Чоловік завжди уникав використання днів народження для вибору номерів.

Ця поширена стратегія обмежує вас у використанні менше половини доступних чисел, і Річард сказав, що це підвищує ймовірність того, що вам доведеться ділити приз, якщо ви виграєте. Замість швидкого вибору або дня народження Річард рекомендує витратити час на вивчення "хороших" номерів.

"Пам'ятайте, що головний приз виграє набір, а не окремі числа", — сказав він.

Чоловік завжди уникав використання днів народження для вибору номерів Фото: Getty Images

Ще одним ключем до його успішної формули була постійна гра.

"Ніколи не пропускайте жодного розіграшу в грі, в яку ви граєте. Щосуботи, щосереди, щосереди, щотижня", — додав чоловік.

Після свого останнього виграшу 2010 року, внаслідок якого американець отримав 98 992,92 долара, Річард детально описав свою формулу виграшу в лотерею в книжці "Дізнайтесь, як збільшити свої шанси на виграш у лотерею".

Раніше Фокус писав, що чоловік втратив головний приз лотереї через сварку з сусідкою. Сандра Джин Кроу та Елвін Ханс Ларсен III намагалася отримати максимальний прибуток вдавшись до обману. У пари сталася сварка, бо жінка відмовилася виплатити свою частку, про яку вони домовлялися.

Також повідомлялося, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом з ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.