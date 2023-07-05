"Було страшно": дівчина знайшла приховану камеру замість лампочки в спальні орендованого будинку (відео)

Відеоролик Кейтлін Босс з описом передбачуваної моторошної знахідки набрав майже 12,1 мільйона переглядів у TikTok, і глядачі цікавляться, чи не шпигували таким чином господарі квартири за людьми в ліжку.

У США 22-річна Кейтлін Босс у червні відвідала Маямі зі своєю подругою Рейчел Хорман. Дівчата орендували квартиру через сервіс Airbnb. Пізніше одна з дівчат вирушила на прогулянку, а друга залишилася вдома і виявила приховану камеру. Про це пише New York Post.

Рейчел переодягалася перед дзеркалом, коли підняла очі та виявила, що замість лампочки в люстрі знаходиться камера.

"Я намагалася зберігати спокій, щоб ми не збожеволіли, але мені було страшно. Моя подруга розлютилася і зателефонувала всім, кого знала. Коли вона зателефонувала мені, я подумала, що вона надто драматизує", — розповіла 22-річна Кейтілін Босс.

Після того, як її сусідка по кімнаті продовжувала дзвонити, роздратована Босс вирішила повернутися додому, щоб переконати свою подругу в тому, що це не прихована камера. Однак коли вона сама подивилася на лампу, то зрозуміла, що за ними справді незаконно підглядають.

Дівчата зателефонували 911 і на місце приїхали офіцери поліції Фото: колаж Фокус

"Коли я побачила її наживо, вона виглядала як камера. Камера була спрямована прямо на дзеркало, тобто власники камери могли бачити все, що ми робили", — додала американка.

У результаті, дівчата зателефонували 911 і на місце приїхали офіцери поліції.

"Офіцер здавався роздратованим, щоб допомогти нам. Мабуть, ми справили враження якихось дурних молодих блондинок, які занадто драматизують. Після того, як ми пояснили, чому ми їх викликали, вони були дуже корисні та люб'язні. Інший офіцер погодився, що це була камера", — згадувала вона.

Ролик викликав багато суперечок між глядачами, які розбилися на два табори, вони підтримували дівчат і були впевнені, що в такий спосіб господарі квартири стежили за постільними сценами, а інші писали, що ніякої камери в люстрі немає. У будь-якому разі Босс і Хорман зв'язалися з командою безпеки компанії, яка наразі "розслідує це звинувачення". Повна сума грошей була повернута подругам, і їх переселили в іншу квартиру на сім ночей.

"Ми забороняємо приховані камери й підтримуємо гостя, поки розслідуємо цю заяву", — йдеться в заяві Airbnb, надісланій електронною поштою до редакції The Post.

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