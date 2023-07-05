Акт вандалізму: турист, який зіпсував стіну Колізею, заявив, що не знав про її старовину (відео)

Чоловікові загрожує п'ятирічний термін за вандалізм. Чи причетна його дівчина вирішуватиме прокурор. Основним доказом є оригінальне відео інциденту.

Британський турист Іван Димитров, який надряпав своє ім'я та ім'я своєї нареченої на стіні римського Колізею, написав покаянного листа до прокуратури та мерії Риму, повідомляє il Messaggero.

"З глибоким збентеженням зізнаюся, що я дізнався про давнину пам'ятника тільки після того, що, на жаль, сталося", — написав Димитров.

Турист надряпав на стіні Колізею напис Ivan+Hayley 23 Фото: dailymail.co.uk

Відомо, що наприкінці червня на популярному розважальному порталі Reddit з'явилося відео, на якому був зображений молодий чоловік, який ключем "вигравіював" на цегляній стіні античного амфітеатру Флавіїв напис "Ivan+Hayley 23".

Акт вандалізму

Хуліганом виявився мешканець Великої Британії болгарського походження Іван Димитров, також відомий під ім'ям Іван Гокінс. Відповідно до італійського законодавства, йому загрожує штраф на суму від 2,5 тисячі до 15 тисяч євро, максимальним покаранням може стати ув'язнення на строк від двох до п'яти років.

"Усвідомлюючи всю серйозність скоєного вчинку, у цих рядках я хотів би принести найщиріші вибачення італійцям і всьому світу за шкоду, заподіяну майну, яке, по суті, є спадщиною всього людства", — написав 31-річний чоловік.

Після повернення до Великої Британії Димитрова знайшли італійські карабінери. Його дії викликали широке обурення суспільства. Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано звинуватив туриста у кричущій невихованості і закликав суворо його покарати.

1 липня Фокус писав про те, що турист, який подряпав Колізей, "благає" поліцію про прощення. Туристу, який видряпав своє ім'я та ім'я своєї подруги на стіні стародавнього Колізею в Римі, загрожує п'ять років у в'язниці. Тож тепер він буквально благає про прощення.

Це не перший випадок, коли туристи роблять вчинки, які потім призводять до серйозних наслідків. Так, 2018 року, коли двоє британських туристів роздяглися до трусів і залізли до фонтану на площі Пьяцца Венеція.