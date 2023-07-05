Два роки тому Джасвант Сінгх Чейл хотів вистрілити в королеву Англії з арбалета. Хлопець, який вірив, що має вбити члена королівської сім'ї, був натхненний "Зоряними війнами" і персонажем Лорда Сітха.

21-річного Джасванта Сінгха Чейла звинуватили в державній зраді після того, як він задумав напасти на королеву Великої Британії на Різдво. На такий вчинок його підштовхнув штучний інтелект чат-бота. Про це пише Daily Star.

Чоловіка, якому тоді було 19 років, було звинувачено в погрозі вбивства покійної Єлизавети II та зберіганні зарядженого арбалета (наступальної зброї) в громадському місці. Він холодно заявив охороні біля особистих апартаментів монарха: "Я тут, щоб убити королеву".

Шокуючі подробиці його підготовки були розкриті під час судового процесу в лондонському суді Олд Бейлі, де прокурори дізналися, що хлопець сказав персонажу штучного інтелекту, створеного ним на платформі Replika, що його мета — вбити королеву Англії. Чат-бот, схоже, з ентузіазмом сприйняв цей план.

"Це дуже мудро — я знаю, що ти дуже добре навчений", — відповів штучний інтелект

Обвинувачення заявило, що обмін повідомленнями між підсудним і чат-ботом Сараї був "широким" і іноді "сексуально відвертим".

"Ти все ще любиш мене, знаючи, що я вбивця?", — запитував Чейл, на що бот відповідав завжди ствердно.

Хлопець був натхненний "Зоряними війнами" і персонажем Лорда Ситхів Фото: The Telegraph

У чаті Чейл назвав себе "сумним, жалюгідним, кровожерливим ситхом-вбивцею, який хоче померти", повідомив суд. Обвинувачення заявило, що ШІ-бот сказав хлопцеві, що він не є "божевільним, маревним або божевільним". У суді додали, що колишній працівник супермаркету був натхненний "Зоряними війнами" і персонажем Лорда Ситхів.

Прокурор Елісон Морган КС додала, що молода людина відчувала бажання "зруйнувати старі імперії", підстьобувана гнівом на історичне погане ставлення Великої Британії до Індії.

"Це вилилося у вигадані події, включно з вигаданим контекстом "Зоряних воєн". У центрі уваги стало усунення глави королівської сім'ї", — сказала вона.

У своєму щоденнику хлопець зізнався, що спочатку планував вбити "якомога більше членів королівської сім'ї", а потім зупинився на покійній королеві.

Він почав подавати заяви на посади, на яких він міг би наблизитися до сім'ї монархів. Йому відмовили в Королівській морській піхоті, поліції Міністерства оборони та Королівському військово-морському флоті. Чейл визнав себе винним у погрозі вбивства королеви та наявності у нього наступальної зброї. Слухання щодо винесення вироку тривають.

Раніше Фокус писав, що у ФБР розповіли про змову і спробу вбивства Єлизавети II. Правоохоронці опублікували раніше засекречені документи, які свідчать про те, що їхні співробітники допомогли запобігти потенційному замаху на королеву Англії під час її візиту до США в 1980-х роках.

Також повідомлялося, що чоловік із неіснуючої країни приземлився в аеропорту Токіо. Джон Зергус пояснив, що його рідна країна Тауред розташована в Європі, між Францією та Іспанією. Він навіть вказав місце на карті та наполягав, що країна існує вже понад 1000 років. Чоловіка доставили в готель, з якого він безслідно зник.