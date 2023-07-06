Тікали від нацистів: таємницю трьох маленьких дівчаток остаточно розкрито через 84 роки

Знімок, знятий на лондонському вокзалі Ліверпуль-стріт і вперше опублікований у газеті News Chronicle 1939 року, зобразив єврейських підлітків у подорожі, яка змінила їхнє життя, коли вони тікали з нацистської Німеччини.

Інформація про трьох маленьких дівчаток, які тікали від нацистів, що була прихована в таємниці протягом 84 років, нарешті стала відомою. Про це пише британський таблоїд The Mirror.

Зображення, зроблене на лондонському вокзалі Ліверпуль-стріт і опубліковане в газеті News Chronicle 1939 року, закарбувало групу єврейських підлітків у їхній рішучій подорожі, коли вони тікали з нацистської Німеччини. Це чорно-біле фото із зображенням трьох молодих дівчат стало культовим і використовувалося в книгах, газетах, музеях і галереях по всьому світу протягом останніх 84 років.

Однак, особистості цих трьох дівчаток залишалися невідомими до недавніх пір. Завдяки подкасту BBC під назвою "Дівчатка", ми тепер знаємо, що вони є сестрами Рут та Інге Адамеч, а також Ханною Кон, які очікували свого відправлення до нових домівок, коли цей знімок було зроблено, і він став відомим усьому світу.

На жаль, лише Інге, якій зараз 89 років і яка проживає в Південному Лондоні, досі жива. Нещодавно вона вперше побачила цю фотографію в книжці "Ніколи більше: Історія Голокосту" від історика Мартіна Ґілберта, і тоді вона усвідомила, що вона та її сестра Рут, яка померла 2015 року, стали символом Голокосту та програми "Кіндертранспорт".

Інге з матір'ю, яка залишилася вдома Фотографія в газеті News Chronicle 1939 року

"Я взагалі не пам'ятаю, як було зроблено цю фотографію або той день", — каже Інге. "Єдине, що я пам'ятаю з тих часів, це те, що одного вечора я засмутилася, бо на мені була чужа піжама. Я плакала, і пам'ятаю, як одна з дівчаток стрибала на ліжку, намагаючись мене розвеселити. Нам дуже пощастило, що нас привезли сюди".

Інге, Рут і Гретель

Коли нацисти переслідували євреїв, батько Інги розлучився з її матір'ю через її єврейське походження, залишивши Інзі та Рут, а також їхню молодшу сестру Гретель, якій було лише три роки, під опікою матері. Інге і Рут були серед 10 000 дітей, відправлених із Німеччини до Великої Британії за програмою "Кіндертранспорт".

Однак їхні мати та Гретель залишилися в Німеччині та загинули в Освенцимі. Під час Другої світової війни загинули близько шести мільйонів євреїв, зокрема понад 1,5 мільйона дітей. Сестри почали нове життя в Тайнмуті, на північному сході Англії, у липні 1939 року, а потім їх перевезли до Віндерміра в Камбрії, щоб забезпечити їхню безпеку під час війни.

Інге, яка пізніше вийшла заміж і працювала у сфері реклами, каже: "Я все життя усвідомлювала, як мені пощастило, що я лишилася живою. Справжня трагедія полягає в тому, що моїй матері та молодшій сестрі не пощастило, а батько розлучився з нею через її єврейське походження".

Вона також зазначає, що не розуміє, чому вони посміхаються на світлині, і вважає, що ця ситуація більше вплинула на Рут, яка була серйознішою і старшою за неї приблизно на сім з половиною років.

Німецьке посвідчення особи Ганни

Ганна дізналася про існування цієї фотографії тільки після того, як її брат-близнюк Ганс, який перебував поруч із нею того дня, але не потрапив на знімок, повернувся з виставки, присвяченій 50-річчю "Кіндертранспорту", і повідомив Анні, що впізнав її на фото та за її плащем.

Анна, яка померла 2018 року, розповідала про свою подорож у Лондонському університеті: "Я пам'ятаю, як ми проїжджали через Голландію, а добрі жінки роздавали нам липкі булочки й лимонад. Ми прибули на станцію Ліверпуль-стріт потягом із Харвіча, і я була стурбована, що випадково опинюся в першому класі, оскільки сидіння були м'якими, а не дерев'яними. Я також хвилювалася, що ми їдемо до Лондона, а не до Ліверпуля, бо вважала, що Ліверпуль розташований в іншому місці".

Сестри осіли в Тайнмуті, а потім їх перевезли до Віндерміра в Камбрії, щоб забезпечити їм безпеку під час війни.

Інге підкреслює свою вдячність за те, що їй пощастило вижити, і горе про долю її матері та молодшої сестри. Вона також розмірковує про те, чому вони посміхаються на фотографії, і припускає, що вона, можливо, просто розглядала це як пригоду, не усвідомлюючи повністю всієї серйозності ситуації.

Раніше повідомлялося, що фотографії першого перевезення польських громадян в Освенцим (Аушвіц), від яких холоне душа, було виявлено після більш ніж 80-річного забуття.