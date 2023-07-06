Тікали від нацистів: таємницю трьох маленьких дівчаток остаточно розкрито через 84 роки
Знімок, знятий на лондонському вокзалі Ліверпуль-стріт і вперше опублікований у газеті News Chronicle 1939 року, зобразив єврейських підлітків у подорожі, яка змінила їхнє життя, коли вони тікали з нацистської Німеччини.
Інформація про трьох маленьких дівчаток, які тікали від нацистів, що була прихована в таємниці протягом 84 років, нарешті стала відомою. Про це пише британський таблоїд The Mirror.
Зображення, зроблене на лондонському вокзалі Ліверпуль-стріт і опубліковане в газеті News Chronicle 1939 року, закарбувало групу єврейських підлітків у їхній рішучій подорожі, коли вони тікали з нацистської Німеччини. Це чорно-біле фото із зображенням трьох молодих дівчат стало культовим і використовувалося в книгах, газетах, музеях і галереях по всьому світу протягом останніх 84 років.
Однак, особистості цих трьох дівчаток залишалися невідомими до недавніх пір. Завдяки подкасту BBC під назвою "Дівчатка", ми тепер знаємо, що вони є сестрами Рут та Інге Адамеч, а також Ханною Кон, які очікували свого відправлення до нових домівок, коли цей знімок було зроблено, і він став відомим усьому світу.
На жаль, лише Інге, якій зараз 89 років і яка проживає в Південному Лондоні, досі жива. Нещодавно вона вперше побачила цю фотографію в книжці "Ніколи більше: Історія Голокосту" від історика Мартіна Ґілберта, і тоді вона усвідомила, що вона та її сестра Рут, яка померла 2015 року, стали символом Голокосту та програми "Кіндертранспорт".
"Я взагалі не пам'ятаю, як було зроблено цю фотографію або той день", — каже Інге. "Єдине, що я пам'ятаю з тих часів, це те, що одного вечора я засмутилася, бо на мені була чужа піжама. Я плакала, і пам'ятаю, як одна з дівчаток стрибала на ліжку, намагаючись мене розвеселити. Нам дуже пощастило, що нас привезли сюди".
Коли нацисти переслідували євреїв, батько Інги розлучився з її матір'ю через її єврейське походження, залишивши Інзі та Рут, а також їхню молодшу сестру Гретель, якій було лише три роки, під опікою матері. Інге і Рут були серед 10 000 дітей, відправлених із Німеччини до Великої Британії за програмою "Кіндертранспорт".
Однак їхні мати та Гретель залишилися в Німеччині та загинули в Освенцимі. Під час Другої світової війни загинули близько шести мільйонів євреїв, зокрема понад 1,5 мільйона дітей. Сестри почали нове життя в Тайнмуті, на північному сході Англії, у липні 1939 року, а потім їх перевезли до Віндерміра в Камбрії, щоб забезпечити їхню безпеку під час війни.
Інге, яка пізніше вийшла заміж і працювала у сфері реклами, каже: "Я все життя усвідомлювала, як мені пощастило, що я лишилася живою. Справжня трагедія полягає в тому, що моїй матері та молодшій сестрі не пощастило, а батько розлучився з нею через її єврейське походження".
Вона також зазначає, що не розуміє, чому вони посміхаються на світлині, і вважає, що ця ситуація більше вплинула на Рут, яка була серйознішою і старшою за неї приблизно на сім з половиною років.
Ганна дізналася про існування цієї фотографії тільки після того, як її брат-близнюк Ганс, який перебував поруч із нею того дня, але не потрапив на знімок, повернувся з виставки, присвяченій 50-річчю "Кіндертранспорту", і повідомив Анні, що впізнав її на фото та за її плащем.
Анна, яка померла 2018 року, розповідала про свою подорож у Лондонському університеті: "Я пам'ятаю, як ми проїжджали через Голландію, а добрі жінки роздавали нам липкі булочки й лимонад. Ми прибули на станцію Ліверпуль-стріт потягом із Харвіча, і я була стурбована, що випадково опинюся в першому класі, оскільки сидіння були м'якими, а не дерев'яними. Я також хвилювалася, що ми їдемо до Лондона, а не до Ліверпуля, бо вважала, що Ліверпуль розташований в іншому місці".
Сестри осіли в Тайнмуті, а потім їх перевезли до Віндерміра в Камбрії, щоб забезпечити їм безпеку під час війни.
Інге підкреслює свою вдячність за те, що їй пощастило вижити, і горе про долю її матері та молодшої сестри. Вона також розмірковує про те, чому вони посміхаються на фотографії, і припускає, що вона, можливо, просто розглядала це як пригоду, не усвідомлюючи повністю всієї серйозності ситуації.
Раніше повідомлялося, що фотографії першого перевезення польських громадян в Освенцим (Аушвіц), від яких холоне душа, було виявлено після більш ніж 80-річного забуття.