Бежали от нацистов: тайна трех маленьких девочек окончательно раскрыта спустя 84 года

Снимок, снятый на лондонском вокзале Ливерпуль-стрит и впервые опубликованный в газете News Chronicle в 1939 году, запечатлел еврейских подростков в путешествии, изменившем их жизнь, когда они бежали из нацистской Германии.

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Информация о трех маленьких девочках, бегущих от нацистов, которая была скрыта в тайне на протяжении 84 лет, наконец-то стала известной. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Изображение, сделанное на лондонском вокзале Ливерпуль-стрит и опубликованное в газете News Chronicle в 1939 году, запечатлело группу еврейских подростков в их решительном путешествии, когда они бежали из нацистской Германии. Это черно-белое фото с изображением трех молодых девушек стало культовым и использовалось в книгах, газетах, музеях и галереях по всему миру на протяжении последних 84 лет.

Однако, личности этих трех девочек оставались неизвестными до недавних пор. Благодаря подкасту BBC под названием "Девочки", мы теперь знаем, что они являются сестрами Рут и Инге Адамеч, а также Ханной Кон, которые ожидали своего отправления в новые дома, когда этот фотоснимок был сделан и стал известным всему миру.

К сожалению, только Инге, которой сейчас 89 лет и которая проживает в Южном Лондоне, до сих пор жива. Недавно она впервые увидела эту фотографию в книге "Никогда больше: История Холокоста" от историка Мартина Гилберта, и тогда она осознала, что она и ее сестра Рут, которая умерла в 2015 году, стали символом Холокоста и программы "Киндертранспорт".

Инге с матерью, которая осталась дома Фотография в газете News Chronicle в 1939 году

"Я вообще не помню, как была сделана эта фотография или тот день", — говорит Инге. "Единственное, что я помню из тех времен, это то, что однажды вечером я расстроилась, так как на мне была чужая пижама. Я плакала, и помню, как одна из девочек прыгала на кровати, пытаясь меня развеселить. Нам очень повезло, что нас привезли сюда".

Инге, Рут и Гретель

Когда нацисты преследовали евреев, отец Инги развелся с ее матерью из-за ее еврейского происхождения, оставив Инге и Рут, а также их младшую сестру Гретель, которой было всего три года, под опекой матери. Инге и Рут были среди 10 000 детей, отправленных из Германии в Великобританию по программе "Киндертранспорт".

Однако их мать и Гретель остались в Германии и погибли в Освенциме. Во время Второй мировой войны погибли около шести миллионов евреев, в том числе более 1,5 миллиона детей. Сестры начали новую жизнь в Тайнмуте, на северо-востоке Англии, в июле 1939 года, а затем их перевезли в Уиндермир в Камбрии, чтобы обеспечить их безопасность во время войны.

Инге, которая позже вышла замуж и работала в сфере рекламы, говорит: "Я всю жизнь осознавала, как мне повезло, что я осталась жива. Настоящая трагедия заключается в том, что моей матери и младшей сестре не повезло, а отец развелся с ней из-за ее еврейского происхождения".

Она также отмечает, что не понимает, почему они улыбаются на фотографии, и считает, что эта ситуация больше повлияла на Рут, которая была более серьезной и старше ее примерно на семь с половиной лет.

Немецкое удостоверение личности Ханны

Ханна узнала о существовании этой фотографии только после того, как ее брат-близнец Ханс, который находился рядом с ней в тот день, но не попал на снимок, вернулся с выставки, посвященной 50-летию "Киндертранспорта", и сообщил Ханне, что узнал ее на фотографии и по ее плащу.

Ханна, которая умерла в 2018 году, рассказывала о своем путешествии в Лондонском университете: "Я помню, как мы проезжали через Голландию, а добрые женщины раздавали нам липкие булочки и лимонад. Мы прибыли на станцию Ливерпуль-стрит на поезде из Харвича, и я была обеспокоена, что случайно окажусь в первом классе, так как сиденья были мягкими, а не деревянными. Я также волновалась, что мы едем в Лондон, а не в Ливерпуль, так как считала, что Ливерпуль находится в другом месте".

Сестры осели в Тайнмуте, а затем их перевезли в Уиндермир в Камбрии, чтобы обеспечить им безопасность во время войны.

Инге подчеркивает свою признательность за то, что ей повезло выжить, и горе о судьбе ее матери и младшей сестры. Она также размышляет о том, почему они улыбаются на фотографии, и предполагает, что она, быть может, просто рассматривала это как приключение, не осознавая полностью всей серьезности ситуации.

Ранее сообщалось, что леденящие душу фотографии первой перевозки польских граждан в Освенцим (Аушвиц) были обнаружены после более чем 80-летнего забвения.