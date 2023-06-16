Первые жертвы: в сети опубликовали неизвестные ранее снимки перевозки людей в Освенцим (фото)

На обнародованных фотографиях сотни людей, которые еще не знают, какая участь им уготована, ведут в печально известный лагерь смерти.

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Леденящие душу фотографии первой перевозки польских граждан в Освенцим (Аушвиц) были обнаружены после более чем 80-летнего забвения. Об этом говорится на официальном сайте музея Аушвиц-Биркенау.

На этих уникальных снимках, сделанных 14 июня 1940 года, запечатлены 728 поляков, вынужденных идти по улицам Тарнова под немецким конвоем.

Недавно опубликованные фотографии были случайно переданы автору из Тарнова, который получил их от человека из Канады.

На одной из фотографий видно, как заключенных загружают в поезда, отправляя их в печально известный концентрационный лагерь.

Фото: предоставлено Мареком Томашевским Фото: предоставлено Мареком Томашевским Фото: предоставлено Мареком Томашевским Фото: предоставлено Мареком Томашевским Фото: предоставлено Мареком Томашевским Фото: предоставлено Мареком Томашевским

Другая фотография показывает группу немецких солдат, усмехающихся в своих касках, охраняющих приговоренных к смерти граждан.

Из 728 депортированных заключенных лишь 325 человек выжили во время войны, в то время как 292 погибли. Судьба остальных 111 человек остается неизвестной.

Среди заключенных были солдаты, которых захватили в плен во время нацистского вторжения в Польшу в 1939 году. Среди них также были католические священники, члены сопротивления, а также студенты средних школ и университетов. Небольшая группа польских евреев также была депортирована. Массовая депортация евреев в Освенцим началась в начале 1942 года.

Директор архива Аушвиц-Биркенау, доктор Войцех Плоса, отметил, что люди, идущие рано утром 14 июня 1940 года под вооруженным немецким конвоем к железнодорожной станции в Тарнуве, не знали, куда их ведут.

Предполагается, что эти фотографии, всего 96 штук, принадлежали члену немецкой полиции, который был расквартирован в Тарнове. Этому подразделению было поручено сопровождать заключенных от бани в Тарнове, где их собирали, до железнодорожного вокзала.

Фотограф Марек Томашевский передал снимки в музей Аушвиц-Биркенау, сказав, что для него как коллекционера исторических артефактов, это был невероятный сюрприз получить эти фотографии, которые являются важными свидетельствами в истории города и страны.

Марек Томашевский предоставил музею высококачественные сканы всей коллекции фотографий, которые теперь станут важными визуальными документами, рассказывающими о становлении Освенцима и судьбе узников, ставших жертвами этого лагеря.

Этот альбом остается единственным фотографическим свидетельством о прибытии евреев в Освенцим и другие лагеря смерти.

Освенцим, основанный в мае 1940 года, стал самой крупной машиной убийства в истории к моменту окончания войны. Здесь были уничтожены более 900 000 евреев, 70 000 поляков и 10 000 людей других национальностей.

Напомним, в мае сообщалось, что заброшенный бункер, который когда-то предупреждал о гитлеровских бомбардировщиках во время Второй мировой войны, превратили в удивительный дом для отдыха.

Напомним также, в апреле сообщалось, что у берегов Филиппин нашли обломки японского корабля "Монтевидео Мару", который во время Второй мировой войны назад затонул после торпедной атаки