Думав, що шахраї: чоловік не міг повірити, що виграв у лотерею

Чоловік разом зі своєю дружиною думав, що це хитрий план інтернет-шахраїв, які в такий спосіб хочуть виманити в них гроші.

У США чоловік зі штату Мічиган, який виграв у лотерею 100 000 доларів, розповів, що спочатку побоювався, що електронний лист із повідомленням про виграш був частиною шахрайства. Про це пише UPI.

69-річний мешканець округу Макомб розповів співробітникам Мічиганської лотереї, що він завжди сканував свої невиграшні квитки Jackpot із головним призом у $6 000 000 за допомогою програми Мічиганської лотереї, щоб узяти участь у розіграші другого шансу.

"Я відсканував кілька квитків Jackpot для участі в другому розіграші. Одного разу я побачив лист від лотереї, в якому повідомлялося, що я виграв приз у розмірі 100 000 доларів, і я не знав, що й думати. Коли я пішов показати лист дружині, вона подумала, що трапилося щось погане, тому що в мене був такий вираз обличчя", — сказав гравець.

Чоловік сказав, що у нього і його дружини були свої підозри з приводу цього "щасливого" листа.

"Спочатку ми намагалися не надто хвилюватися, думали, що це шахрайський лист, але щойно ми підтвердили, що він справжній, на мене нахлинуло почуття полегшення", — сказав він.

За словами чоловіка, він планує використати свій виграш для оплати рахунків і розділити частину призу зі своєю сім'єю.

Раніше Фокус писав, що чоловік втратив головний приз лотереї через сварку з сусідкою. Сандра Джин Кроу та Елвін Ханс Ларсен III намагалася отримати максимальний прибуток вдавшись до обману. У пари сталася сварка, бо жінка відмовилася виплатити свою частку, про яку вони домовлялися.

Також повідомлялося, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом з ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.