"Нестандартний засіб": у Канаді фермера оштрафували через популярний емодзі

Кріс Ахтер відправив потенційному покупцеві смайлик із піднятим догори великим пальцем, що було розцінено як "підпис" контракту.

У Канаді фермера Кріса Ахтера оштрафували на велику суму через використання емодзі з піднятим догори великим пальцем. Про це пише BBC 6 липня.

Повідомляється, що чоловікові надійшов контракт у текстовому повідомленні від покупця Кента Міклбора на постачання 86 тонн льону. У відповідь він відправив смайлик із піднятим догори великим пальцем.

"Будь ласка, підтвердіть контракт на льон", — свідчив текст повідомлення.

Відправник вирішив, що Ахтер погодився на угоду за допомогою емодзі. У результаті льон так і не був доставлений, а на чоловіка подали до суду. За невиконання контракту фермер має заплатити 82 000 канадських доларів (61 610 доларів США).

Кент Міклбор заявив, що в минулому Кріс Ахтер погоджувався укладати контракти за допомогою текстових повідомлень, що спонукало його повірити в те, що смайлик уклав угоду. При цьому фермер стверджує, що всього лише хотів підтвердити, що отримав контракт.

Зі свого боку суддя заявив, що смайлик можна використовувати як цифровий підпис. За його словами, суд не повинен намагатися зупинити розвиток технологій.

"Суд із готовністю визнає, що смайлик із піднятим догори великим пальцем є нетрадиційним засобом "підписати" документ", — підсумував суддя.

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