"Було ніяково": чоловік вирішив скасувати весілля, дізнавшись про минуле нареченої

За словами жінки, її чоловік тепер майже не розмовляє з нею після того, як на репетиційній вечері було розкрито секрет про її минуле. Зараз вона продовжує вибачатися за те, що не розповіла всю правду раніше.

Жінка на популярному форумі Reddit розповіла про те, що брат її нареченого під час репетиції церемонії виголосив промову, яка майже призвела до скасування її весілля. Про це пише The Mirror.

Дівчина, яка побажала залишитися невідомою, написала, що познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком через його брата (Кріса), в якого вона була закохана в коледжі. Кілька разів вона і Кріс намагалися почати стосунки, але нічого так і не вийшло. На одній із вечірок жінка познайомилася з його братом, який був повною його протилежністю.

"Він був сором'язливим і ненавидів увагу. Він був просто найкращим, і незабаром після цього запросив мене на побачення. Кріс був незадоволений тим, що я зустрічаюся з його братом, і відтоді ставився до мене холодно. Навіть коли в нас із чоловіком усе стало серйозно. Тепер ми одружені. Наше весілля відбулося минулої середи, проте мій чоловік подумував скасувати церемонію, після промови свого брата", — поділилася вона.

Ілюстративне фото Фото: brit

Ситуація стала гіршою, оскільки на репетиційній вечері Кріс "виклав" усю правду про їхнє минуле, закінчивши свою промову "жалем".

"Кріс виголосив промову на нашій репетиційній вечері й, по суті, виклав усе, і закінчив тим, як він шкодує, що не запросив мене на побачення раніше, і що він завжди шкодуватиме про це. Після цього було дуже ніяково, ніхто не розмовляв, а в день весілля мій чоловік робив усе, щоб поводитися нормально, і стежив, щоб усе було за планом, але я відчувала, що він ображений і злий. Після вечірки він запитав мене, чи кохаю я Кріса і, чи зустрічалася я з ним із цієї причини. Я почала плакати, тому що це було абсолютно неправдою. Ми почали зустрічатися, стали друзями, і я переконалася, що мені потрібен саме він, перш ніж почати стосунки, і я ніколи нікого не любила так, як люблю свого чоловіка", — написала дівчина.

Зараз жінка продовжує просити вибачення за те, що не розповіла всю правду раніше. Пара планує вирушити в медовий місяць, але їхні стосунки все ще натягнуті й вони майже не розмовляють.

У коментарях люди говорили, що вони спантеличені цією ситуацією, стверджуючи, що Кріс поводився неналежним чином.

"Кріс — козел. Без питань. Проте, я вважаю, що ти повинна була сказати про свою закоханість у Кріса своєму чоловікові", — написав один із користувачів форуму.

Раніше Фокус писав, що пара розлучилася через відмову від інтиму в шлюбну ніч. За словами австралійки Рейчел, вона була занадто втомленою, щоб задовольнити бажання чоловіка.

Також повідомлялося, що подружжя по черзі здало одне одного в психлікарню через сварки. У 2021 році стосунки між Цюй Янь і Юань Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівців.