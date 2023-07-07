Поки смерть не розлучить нас: вдівець замінив свою покійну дружину мармуровою копією (фото)

Віджай Кумара втратив свою кохану дружину Віну через рак крові чотири роки тому. Однак чоловік зміг знайти розраду в її копії в натуральну величину, яка важить цілих 157 кілограмів.

В Індії 70-річний вбитий горем вдівець Віджай Кумара з Чандігарха замінив свою покійну дружину Віну на її мармурову копію. Чоловік розмовляє зі статуєю щодня. Про це пише Daily Mail.

Чоловік втратив свою кохану дружину через рак крові чотири роки тому. Однак він знайшов розраду в її копії в натуральну величину, яка важить цілих 157 кілограмів і має зріст майже 153 сантиметри.

На те, щоб перетворити камінь на двійника покійної дружини пішло шість тижнів. Тепер статуя служить зворушливим нагадуванням про шлюб пари. Фігура була висічена і розфарбована так, щоб максимально бути схожою на Віну. На статуї у неї сиве волосся і рожева індійська традиційна сукня. Для транспортування статуї в будинок Віджая знадобилося два крани.

Фігуру було висічено і розфарбовано, щоб бути схожою на покійну дружину Фото: колаж Фокус

На світлинах видно, що копія Віни розташована під добіркою її портретів, а сам вдівець обіймає її. Чоловік був настільки загублений без своєї коханої, що написав п'ять книжок на згадку про неї.

Він каже, що хотів донести до сучасної молоді всю серйозність любові та прихильності між дружиною і чоловіком.

Раніше Фокус писав, що чоловік кинув жінку в пологовому залі, дізнавшись стать дитини. Чоловік розповів, що завжди мріяв про сина, щоб передати прізвище свого прадіда за усталеною сімейною традицією. Він знав, що його дружина чекає на близнюків, але не зміг тримати себе в руках і вибіг із пологового відділення.

Також повідомлялося, що чоловік продає "все своє життя" у Facebook. Стівен Тол пропонує будь-якому покупцеві з Marketplace купити всю його власність одним пакетом. До нього входять просторий будинок, особистий бізнес, а також кілька автомобілів та інших цінностей.