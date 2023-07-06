Вибіг у сльозах: чоловік кинув жінку в пологовому залі, дізнавшись стать дитини

Чоловік розповів, що завжди мріяв про сина, щоб передати прізвище свого прадіда за усталеною сімейною традицією. Він знав, що його дружина чекає на близнюків, але не зміг тримати себе в руках і вибіг із пологового відділення.

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Чоловік, який побажав залишитися невідомим, на популярному форумі Riddit розповів про те, як вибіг з лікарні в сльозах після народження другої дочки. Однак він поспішив повернутися, щойно дізнався, що його дружина народила сина. Про це пише The Mirror.

Чоловік розповів, що завжди мріяв про сина, щоб передати прізвище свого прадіда за усталеною сімейною традицією.

"Протягом трьох поколінь нашої родини хтось носив прізвище мого прадіда. Однак, попри те, що в мого батька, дядька й тітки було три хлопчики та дві дівчинки, дотепер усі ми або страждали від проблем із фертильністю, або народжували лише доньок. Не зрозумійте мене неправильно, у нас із дружиною вже є донька, і я її дуже люблю, але я відчув сильний тиск на себе, чекаючи народження сина", — написав він.

Чоловік і його дружина дізналися, що вона носить близнюків, що миттєво подвоїло шанси на народження сина. Пара так переживала з приводу статі, що не хотіла знати її до народження. За словами чоловіка, це не завадило родичам приходити з купою старих казок про те, що, судячи з симптомів вагітної жінки, діти точно будуть однієї статі.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Старший із близнюків з'явився на світ об 11.20 ранку в неділю, але в кімнаті запанувала тиша, коли вони побачили стать новонародженого малюка.

"Я почув плач дитини, а потім тишу від раніше балакучих родичів. Нарешті хтось сказав мені, що це здорова дівчинка, і я маю пишатися. Я був такий засмучений, бо родичі вбили мені в голову, що якщо перша дівчинка, то й друга буде дівчинкою. І мені неприємно це говорити, але в мене був стрес через це. Я вийшов до машини й заплакав, а потім поїхав у прилегле кафе, щоб випити кави та заспокоїтися", — написав він на форумі.

Перед тим як зайти в кафе, чоловікові зателефонувала мама і сказала, що в нього народився син.

"Я розвернув машину і помчав назад до лікарні. Однак, коли я дістався до палати моєї дружини, вийшла медсестра і сказала досить самовдоволеним тоном: "Сер, ваша дружина просить не пускати вас усередину". Я спробував сказати їй, що хочу побути з дружиною, але вона лише кинула на мене погляд на кшталт "Ви мене не лякаєте". Моя дружина заборонила мені перебувати у своїй кімнаті протягом наступного дня, і, нарешті, сьогодні вранці вона сказала, що я можу прийти потримати близнюків", — додав він.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Чоловік звернувся до людей на Reddit, щоб запитати користувачів, чи не помилився він у тому, що "пішов, щоб зібратися з емоціями" після того, як дізнався, що першою дитиною була дівчинка.

"Перша емоція, яку ви відчули щодо своєї дочки, — це розчарування. Це абсолютно ганебно, і вам має бути соромно за себе", — написав один із користувачів форуму.

Раніше Фокус писав, що пара через грубу помилку в лікарні 5 років виховувала чужу дочку. Жінка стверджує, що її дочка випадково була підмінена при народженні через плутанину в лікарні. Вона розповіла, як їхня помилка мало не призвела до втрати чоловіка, і як вона зрештою знайшла свою рідну дитину.

Також повідомлялося, що жінка народила дитину поки була в комі. Лікарі підозрюють, що Емма Тейлор жила з пухлиною з раннього віку. Вона лопнула після того, як гормони вагітності прискорили її зростання. Щоб дитина змогла народитися лікарям довелося ввести жінку в медикаментозну кому.