Наш біль та горе: Україна відправить на Burning Man скульптуру величезного їжака (фото)

Автори скульптури для Burning Man 2023 намагались зробити її одночасно і мирною, і про війну. Впевнені, що їм це вдалося.

Засновник культурно-мистецького проєкту Kurenivka camp Ярослав Корець розповів про арт-об'єкт, який він покаже під час мистецького заходу Burning Man. Головна ідея проєкту — їжак, який розповість про війну в Україні. Про деталі проєкту Корець розповів на сторінці Facebook.

Цьогорічна тема Burning Man 2023 — ANIMALIA, тобто — пов'язана з тваринами. Організатори мистецького заходу виділили грант команді Kurenivka camp і Ярослав вже знає, як виглядатиме український проєкт.

Ідея команди Kurenivka camp — військовий меморіал The Hedgehog Temple у вигляді гігантського їжака. Їжак створений з реальних протитанкових їжаків — предметів, які стали символом української оборони і які автор сам робив. При цьому Ярослав пояснив, як до нього прийшла ідея — під час вимкнення світла в Одесі, яке сталось внаслідок атаки армії РФ.

Концепція проєкту у тому, щоб показати війну відвідувачам заходу — людям, які мало що чули про війну і просто зберуться у пустелі в Неваді. При цьому потрібно виконати вимогу організаторі щодо "невійськової парадигми". Разом з тим глядачі повинні побачити українське повсякдення — коли "вмирають люди від гармат і ракет".

"Військовий меморіал The Hedgehog Temple присвячений українцям, які вже ніколи не зможуть поїхати на Burning Man, бо їх забрала війна", — зазначив Ярослав.

Як виглядатиме скульптура The Hedgehog Temple для Burning Man 2023:

матиме висоту 7 метрів;

каркас — з іржавих шматків металу;

внутрішнє наповнення — реальні протитанкові їжаки;

зовні накриють піксельною сіткою.

У червні скульптуру виготовили, завантажили у 40-футовий контейнер та відправили до США, написав Ярослав. Також назвав інших учасників проєкту — Олександр Слободянюк та Мітя Зінов'єв.

Творці проєкту The Hedgehog Temple

Коли скульптуру встановлять, то здалека вона виглядатиме як їжак, а зблизька відкриватиметься зовсім з іншого боку, — впевнений автор.

Ярослав опублікував світлини, які показують поступове втілення ідеї:

загальний дизайн The Hedgehog Temple;

Проєкт The Hedgehog Temple

робота у майстерні — видно, як поступово скульптура набирає обрисів.

Втілення проєкту The Hedgehog Temple

Зазначимо, Burning Man — мистецький проєкт, який щороку відбувається у пустелі Блек-Рок в Неваді. Учасники проєкту привозять твори сучасного мистецтва. Деякі з цих творів наприкінці заходу символічно спалюють.

Подія починається у першу хвилину останнього понеділка серпня і завершується у перший понеділок вересня. Цього року — з 28 серпня до 4 вересня.

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