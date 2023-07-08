Знак корони: на борту затонулого корабля знайдено 400-річні артефакти (фото)

2021 року водолази досліджували нерівності на дні річки, зробили світлини та визначили, що загадковий об'єкт є старим затонулим німецьким кораблем, усередині якого містився цінний вантаж. Знахідка судна була результатом чистого збігу.

Влада міста Любек повідомила, що на дні річки Траве було знайдено затонуле судно XVII століття зі стародавніми артефактами всередині. Серед добре збережених знахідок були 400-літня пляшка лікеру, столові прилади та шкіряна сумка. Про це пише Miami Herald.

За словами міської влади, знахідка "дивовижного" судна була результатом чистого збігу.

2020 року під час планового вимірювання річки Траве, що протікає північчю Німеччини та впадає в Балтійське море, було виявлено нерівність на дні. У 2021 році водолази досліджували місцевість, зробили фотографії та визначили, що загадковий об'єкт є старим затонулим кораблем.

Оголивши корпус судна за допомогою підводного вакууму, водолази в червні взялися за порятунок вантажу, який спочиває під водою на глибині близько 36 футів. Серед вмісту були столові прилади, кістки тварин, шкіряна сумка, пляшка вина і 20 бочок негашеного вапна — хімічної сполуки, використовуваної в будівництві.

Незвичайна пляшка з-під лікеру, на якій була зображена корона і слово "LONDN" Фото: Yahoo.News

Також було знайдено незвичайну пляшку з-під лікеру, на якій було зображено корону і слово "LONDN", що вказує на те, що вона, найімовірніше, була виготовлена за сотні миль в Англії. У маленькій однобокій місткості, ймовірно, колись зберігався лікер від виробника з Лондона.

Побудоване з дуба, сосни та бука торговельне судно, мабуть, було флютом, моделлю вантажного судна, яке сприяло торгівлі в Ганзейському союзі.

Модель вітрильного судна Fluyt Фото: Yahoo.News

Ганзейський союз був торговельною конфедерацією з центром на території сучасної північної Німеччини, йдеться в публікації Гейдельберзького університету від 2022 року. Група домінувала в торгівлі регіону, іноді брала участь у військових завоюваннях, з часів Середньовіччя до розпаду ліги 1669 року.

Що стало причиною аварії торгового судна, залишається загадкою, але обвуглена деревина, знайдена серед уламків, дає змогу припустити, що пожежа могла завдати певної шкоди. Протягом наступних кількох місяців водолази продовжать рятувати вантажі та частини корпусу судна, які інакше могли б бути віднесені сильною течією річки та втрачені для історії.

Також повідомлялося, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.

Також повідомлялося, що серія стихійних лих перетворила улюблене місце туристів на місто-привид. У пустелі Каліфорнії розташоване місто, яке протягом десятиліть залишалося практично порожнім. Однак на початку 2010 року воно перетворилося з апокаліптичної пустки на витвір мистецтва.