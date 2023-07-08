Планує змінити ім'я: жінка "вийшла заміж" за забруднену річку (фото)

Меган Трамп влаштувала весільну церемонію на честь своєї любові до річки Ейвон, попри те, що вона настільки забруднена стічними водами, що людей нудить поруч із нею.

У Великій Британії 27-річна Меган Трамп вийшла заміж за річку Ейвон, яка забруднена стічними водами. Жінка навіть подумує про те, щоб змінити прізвище після свого "досить божевільного" весілля. Про це пише Daily Star.

Весільна церемонія не була схожа на звичну для інших людей. 17 червня британка пообіцяла бути вірною і відданою 19-й за величиною річці Британії, яка протікає через Бристоль.

Насправді цей день був побудований навколо обіцянки спробувати захистити й подбати про річку, яка останніми роками страждає від забруднення. Захід, що відбувся в суботу, 17 червня, був спробою "об'єднати різні спільноти, на які впливає річка або для яких вона є дійсно важливою частиною їхнього життя".

Ідея кампанії "Врятуйте наш Ейвон" народилася з любові до купання в місцевій проточній воді Фото: Instagram/saveouravon

27-річна дівчина з Бристоля сказала, що ідея кампанії "Врятуйте наш Ейвон" народилася з їхньої любові до купання в місцевій проточній воді.

"Ми плавці, тож ми хотіли розпочати боротьбу за зменшення забруднення річки, бо через це ми та наші друзі сильно хворіли. Ми намагаємося поширити інформацію — це досить страшно, наскільки вона нечиста. Ми хотіли показати, що річка все ще така важлива для всіх нас. Ми хотіли показати, як вона може стати кращою в майбутньому. Для цього ми вибрали весілля, тому що це те, заради чого люди збиралися протягом довгого часу і будуть продовжувати це робити", — сказала вона.

Меган розповіла, що купальщиків "сильно нудить і рве" від стічних вод, які потрапляють у річку Фото: Instagram/saveouravon

Меган розповіла, що людей "сильно нудить і рве", а в деяких місцях, за її словами, "відчувається запах стічних вод". Вона, її подруга Емілі та кілька активістів зібралися разом, щоб змінити ситуацію і допомогти очистити річку, яку вони так люблять. Варіант із весіллям був обраний заради більшого залучення людей. Дівчина прочитала свою клятву, а потім звернула увагу гостей на проблему забруднення річки.

"Я подумую про зміну прізвища, я збираюся взяти Ейвон як друге ім'я. Зараз моє прізвище Трамп, що дуже прикро, але, можливо, це не виглядає як величезна жертва. Ми розглядали можливість зробити це офіційно, але за законом ви не можете одружитися з тим, що не є іншою людиною", — розповіла після своєї церемонії Меган.

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