"Примарна піаністка": постояльці готелю жахів Стівена Кінга розповіли про моторошні випадки

Роман Стівена Кінга "Сяйво" наводив жах на багато поколінь любителів жахів, а готель, за мотивами якого було написано історію і знято потім фільм, має досить моторошну історію.

У США моторошні події, що відбуваються в готелі, який став натхненням для фільму Стівена Кінга "Сяйво", призвели до того, що постояльці зіткнулися з такою кількістю дивних речей, що попросили їх переселити. Про це пише The Mirror.

Протягом багатьох років відомий страшний роман "короля жахів" Стівена Кінга "Сяйво" дарує любителям жахів безсонні ночі, так само як і напружена екранізація 1980 року. Однак читачі можуть не знати, що на створення готелю "Оверлук" із привидами їх надихнув реальний готель "Стенлі" в Естес-Парку, штат Колорадо, США, де сам Кінг залишився враженим після свого перебування.

Насправді письменник був настільки вражений моторошністю готелю, що це надихнуло його взяти до рук перо і написати один із найвідоміших і найстрашніших романів у своїй кар'єрі.

Видання зазначає, що Кінг далеко не єдина людина, яку налякали ймовірні надприродні явища в готелі "Стенлі", що став своєрідною "гарячою точкою" для любителів містики.

"Примарна піаністка"

Протягом усієї історії готелю гості повідомляли про примарні явища, починаючи з кімнат, у яких нібито з'являлися дитячі примари, і закінчуючи привидами прилеглого кладовища домашніх тварин.

Деякі відвідувачі були настільки налякані, що їхали, навіть не заселившись у готель Фото: Cowboy State Daily

Деякі відвідувачі були настільки налякані, що виїжджали, навіть не заселившись у готель, а ті, хто наважувався залишитися тут надовше, могли записатися на екскурсію найвідомішими кімнатами. Як повідомляється на сайті готелю, Stanley Hotel було відкрито винахідником Фріланом Оскаром Стенлі та його дружиною Флорою в 1909 р. як будинок, де вони могли приймати друзів і гостей. Уперше він відвідав долину парку Естес за кілька років до цього, у 1903 р., і виявив, що чисте гірське повітря допомогло йому полегшити симптоми туберкульозу.

Деякі люди вважають, що привид самого Стенлі досі живе тут, причому найчастіше його бачать у барі готелю. Інші стверджують, що зустрічали дух його дружини, яка грає на роялі в бальному залі. Співробітники та гості готелю стверджували, що чули її музику, а деякі навіть бачили, як клавіші рухалися під невидимими руками.

У кімнаті 407, на думку декого, мешкає привид лорда Данрейвена — людини, яка володіла цією землею до приїзду Стенлі. Гості стверджують, що бачать його обличчя у вікні, навіть коли кімната вільна. У кімнаті 418 чути примарний дитячий сміх, а в кімнаті 217, за чутками, з'являється привид маленького хлопчика. Сам Кінг, який проживав у цій кімнаті, нібито бачив і чув дитину, яка, за його словами, кликала свою няню.

Дурна слава

За всю історію існування готелю з ним сталася ціла низка незрозумілих і дивних подій, що посилили його погану славу. 25 червня 1911 р. старша покоївка Елізабет Вілсон увійшла в номер 217 із запаленою свічкою, не підозрюючи, що в газових ліхтарях готелю стався витік. Свічка домробітниці запалила газ, що призвело до вибуху, який зруйнував приблизно десяту частину готелю. Елізабет впала в кому, але дивом вижила і залишалася працювати в готелі аж до 1950 року.

Деякі гості, які зупинялися в номері 217, стверджують, що бачили привид покоївки Фото: Denver Post

Деякі гості, які зупинялися в номері 217, стверджують, що бачили привид покоївки, який наводив лад у номерах і мало не розбирав їхні валізи.

"Ми доїхали до стоянки готелю Stanley, коли були в Естес-Парку, відчули дивні передчуття і поїхали! Швидко!" — говорив один із наляканих відвідувачів.

Інший чоловік розповів про свою проведену ніч у готелі, в якому, ймовірно, мешкають привиди. За його словами, відбувалися дивні речі, і він усю ніч спав з увімкненим телевізором.

"Ми відвідали екскурсію з привидами в готелі Stanley Hotel в Естес-Парку, штат Каліфорнія. Під час екскурсії з усіма членами моєї родини відбувалося щось дивне, крім мене. Я була так засмучена", — сказала одна з відвідувачок.

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