Працівниця лотереї поцупила виграшний білет на $ 3 млн у клієнта: гроші їй не дісталися

Дівчина продала чоловікові два білети у магазині, але той забув їх взяти з прилавка. Їх забрала собі продавчиня і намагалася перевести виграш у готівку.

У США чоловік виграв у лотерею 3 млн долпарів, але забув виграшні білети у магазині, де їх купував. Згодом він повернувся, але білетів не було — їх забрала продавчиня. Про це повідомляє Мirror.Працівниця магазину "вкрала та намагалася перевести в готівку лотерейний квиток клієнта на 3 мільйони доларів, але камери відеоспостереження перешкодили їй"

Чоловік звернувся до поліції, яка завдяки відео з камер спостереження виявила злодійку. Сама ж дівчина зі своїм бойфрендом тим часом вирушила до штаб-квартири Державної лотереї штату Массачусетс. Там виявили невідповідність з особою власника квитка і виграш дівчині не дали і повідомили, що проведуть розслідування і якщо не буде жодних претензій, вона отримає свої гроші.

Сама ж дівчина встигла посваритися зі своїм бойфрендом, оскільки з 3 мільйонів збиралася дати йому лише 200 тисяч доларів.

Через розслідування, яке тривало кілька місяців, продавчиня від люті порвала квитки і спалила їх.

Лотерейна комісія штату Массачусетс має намір виплатити справжньому переможцю його гроші.

Нагадаємо, що жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе у трейлері. Вона зірвала одразу два джекпоти, але через 20 років її пристрасть до азартних ігор залишила жінку без гроша у кишені.

Раніше повідомлялося, що у Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.