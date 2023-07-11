Є навіть McDonald's: уряд приховує "підземне місто" в секретному бункері (відео)

Кандидат у президенти США від демократів упевнений в існуванні ядерного бункера з гігантським містом і рестораном McDonald's. Син знаменитого колишнього американського чиновника Роберта Кеннеді розповів, як його сім'ю ледь не відвезли на секретний об'єкт.

У США кандидат у президенти Роберт Ф. Кеннеді-молодший стверджує, що існує гігантське "місто" в ядерному бункері, і в ньому є McDonald's. Про це пише Daily Star.

Політик є сином колишнього офіційного представника США Роберта Ф. Кеннеді. Під час 13-денної Кубинської ракетної кризи 1962 року його батько обіймав посаду генерального прокурора, що означало, що сім'я буде захищеною в разі запуску ракет по США. Коли напруженість досягла максимуму, сім'ю збиралися перевезти в секретний підземний бункер.

У бесіді з Лексом Фрідманом кандидат від демократів пролив світло на те, що йому відомо про бункер, чого ніколи не підтверджували й не спростовували урядовці. Його точне місцезнаходження також невідоме, хоча неясне уявлення про те, де він знаходиться, було отримано.

Роберт Ф. Кеннеді-молодший стверджує, що існує гігантське "місто" в ядерному бункері Фото: SiriusXM

"Мій батько проводив ночі в Білому домі й не повертався додому — вони намагалися з'ясувати, що відбувається. До нас додому прийшли маршали США, щоб забрати нас. Вони збиралися відвезти нас у Вайт-Сулфур-Спрінгс на півдні Вірджинії в горах Блакитного хребта, де, по суті, було підземне місто. Бункер, місто, в якому, очевидно, був McDonald's. Це було ціле місто для уряду США і членів їхніх сімей", — розповів Роберт Кеннеді.

Офіційно комплекс Raven Rock Mountain — це єдине, що існує в районі, про який говорив кандидат у президенти.

Комплекс, який також називають Site R, являє собою підземний ядерний бункер американських військових, у якому розташовуються центри екстреного реагування армії, флоту, ВПС і морської піхоти США. Він був побудований у 1950-х роках і ніколи не був доступний для широкої публіки, тому ніхто не знає, що там знаходиться.

Раніше Фокус повідомляв, що улюблений курорт зірок Голлівуду перетворився на місто-привид. Розграбовані магазини та зруйновані будівлі роблять колись улюблене американськими зірками місто схожим скоріше на декорації до фільму жахів, ніж на акуратний і охайний курорт.

Також стало відомо, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.