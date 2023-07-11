Зможе кожен: у TikTok показали лайфхак про те, як довго зберігати фрукти (відео)

У соцмережах поділилися корисною порадою про те, як людям надовго зберегти фрукти та гроші. Відео з простими, але дієвими лайфхаками швидко стають вірусними та набирають багато переглядів.

Стиглі фрукти швидко псуються, тому якщо люди залишають, припустімо, банани на видноті, то ризикують так і не спробувати їх. Вирішення проблеми запропонував один із користувачів TiktTok, який поділився з усіма дуже простим лайфхаком. Про це пише The Mirror.

Навіть якщо фрукти займають почесне місце в шафі або холодильнику, вони часто псуються раніше, ніж треба. Не багатьом, наприклад, подобається їсти кашоподібні банани.

Як показано у відеоролику, опублікованому користувачем @8100293452186, є заходи, які допоможуть уповільнити процес дозрівання фруктів. У ролику, підписаному "Поради зі зберігання продуктів, про які вам ніколи не розповість ваш продавець", розповідається, що потрібно обполоснути банани водою, щоб видалити дозріваючий агент з поверхні, а потім висушіть їх паперовим рушником. Далі слід обернути плодоніжку бананів вологим паперовим рушником, щоб зменшити кількість етилену, який вони виділяють.

"Таким чином, вони можуть довго залишатися свіжими", — каже автор відео.

Видання зазначає, що дізнавшись про вдосконалене зберігання бананів, людям не варто робити вибір на користь корисної закуски просто перед сном. На думку експертів сайту sleepjunkie.com, популярний фрукт може бути причиною поганого сну.

"Банани — це суперфуд, яким можна насолоджуватися практично в будь-який час доби. Однак вживання їх у їжу занадто близько до сну може сприяти неспокійному сну і викликати яскраві сновидіння або кошмари. Завдяки високому вмісту магнію, який розслабляє м'язи й заспокоює організм, багато людей можуть скористатися їхньою заспокійливою дією пізно ввечері. Однак банани також виробляють велику кількість мелатоніну, а занадто велика його кількість може надати ефект, протилежний його призначенню", — пояснюють фахівці.

Раніше Фокус повідомляв, що працівник фабрики показав, як роблять крабові палички. Співробітник найбільшої у світі фабрики з виробництва крабового м'яса розповів, як насправді виготовляється їхній продукт. Підприємство виробляє близько 40 000 тонн продукції на рік, що майже в чотири рази важче за Ейфелеву вежу.

Також стало відомо, що вчені створили "супербанан", який допоможе врятувати мільйони життів. Вважається, що це перший випадок, коли фрукт успішно змінено для використання в якості харчової добавки для людей. Проєкт фінансувався Фондом Білла і Мелінди Гейтс, який виділив 11 млн доларів.