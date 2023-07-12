Давно підозрював про зраду: чоловік влаштував весілля невірній дружині та її коханцю (відео)

Пара була одружена три роки, за цей час у них з'явилося двоє дітей. Від самого початку їхнього спільного життя чоловік підозрював, що його дружина зраджує йому, проте не намагався звинувачувати її в цьому.

В Індії чоловік повернувся з відрядження і дізнався про зраду з боку своєї дружини. Всупереч усім очікуванням він не став влаштовувати скандалів. Замість цього чоловік вирішив організувати жінці та її коханцю церемонію одруження. Про це пише Oddity Central.

У класичному боллівудському фільмі "Hum Dil De Chuke Sanam" 1999 року герой Аджая Девгна, Ванрадж, дізнавшись, що його дружина закохана в іншого чоловіка, вирішує з'єднати їх. Це одна з найвідоміших індійських історій кохання, яку нещодавно повторив відкинутий чоловік, який, дізнавшись про невірність своєї дружини, організував союз дружини з її коханцем.

Незвичайний випадок стався в селі Нардігандж, розташованому в індійському штаті Біхар, після того, як жителі села застали молоду заміжню жінку в гостях у свого коханця, поки чоловіка не було вдома.

Протягом трьох років цій парі вдалося прожити в шлюбі, і за цей час у них з'явилися двоє дітей. Від самого початку їхнього спільного життя чоловік підозрював, що його дружина зраджує йому, проте не намагався звинувачувати її в цьому.

Чоловік вирішив організувати жінці та її коханцю церемонію одруження Фото: скриншот/YouTube

У Нардіганджі ходили чутки про невірність жінки, і під час її останнього візиту в будинок коханого родичі чоловіка застали її на гарячому в обіймах коханця. Розлючені жителі села побили чоловіка за зраду дружині, і взяли коханців у заручники доти, доки чоловік жінки не повернеться з роботи.

Коли обдурений чоловік повернувся і дізнався про невірність дружини, він, на свій подив, не погодився з рішенням мешканців села вигнати обох перелюбників із села як покарання. Замість цього він відвів їх обох до місцевого храму і змусив коханця повінчатися зі своєю дружиною, заявивши, що він не має права заборонити жінці бути з коханою людиною тільки тому, що вони одружені.

Зазначається, що спочатку коханець відмовлявся одружуватися, але, піддаючись "фізичному тиску" від місцевих жителів, зрештою здався. Весілля відбулося в місцевому храмі.

Раніше Фокус повідомляв, що пара розлучилася через відмову від інтиму в шлюбну ніч. За словами австралійки Рейчел, вона була занадто втомленою, щоб задовольнити бажання чоловіка.

Також стало відомо, що подружжя по черзі здало одне одного в психлікарню через сварки. У 2021 році стосунки між Цюй Янь і Юань Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівців.