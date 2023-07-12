Ліжко біля унітаза: чоловік орендував квартиру, в якій була тільки ванна (фото)

Девід Хольц показав фото, яке він зробив із квартири, яку зняв через сервіс Airbnb. Ліжко стоїть за кілька сантиметрів від унітаза, який просто відгороджений тонким склом. При цьому душ і раковина розташовані навпроти й теж поруч із місцем для сну.

Відпустка американського професора Девіда Хольца у Великій Британії зійшла нанівець після того, як він прибув до свого орендованого житла і виявив, що спальня і ванна кімната — це одне й те саме місце. Про це пише New York Post.

Пост з описом його кошмарного досвіду з Airbnb зібрав у Twitter понад 12,5 млн переглядів.

"Це відчуття, коли ви приїжджаєте на Airbnb і розумієте, що все приміщення — це, по суті, просто велика ванна кімната, в яку господар поставив ліжко", — написав у своєму твіті Девід Хольц, доцент Каліфорнійського університету в Берклі.

Хольц, який забронював житло для поїздки в Лондон, уперше зрозумів, що щось не так, коли помітив, що в оголошення немає відгуків. Однак він не надав цьому значення, поки не прибув у британський мегаполіс і не побачив, що його квартира являє собою туалет.

Дійсно, як видно на доданих фотографіях, ліжко Гольца стояло за кілька сантиметрів від унітаза, який був відгороджений тонким склом. При цьому душ і раковина розташовані навпроти й поруч із місцем для сну.

Пост з описом його кошмарного досвіду з Airbnb зібрав у Twitter понад 12,5 млн. переглядів Фото: Jam Press

Професор звернувся зі скаргою до Airbnb, де йому відповіли, що розберуться, але дотепер не було запропоновано варіантів розв'язання проблеми.

"Привіт, Девіде. Дякую, що звернулися до нас. Будь ласка, надішліть нам DM з адресою електронної пошти, пов'язаною з вашим обліковим записом Airbnb, щоб ми могли більш детально розібратися", — написала компанія, що надає послуги з оренди житла, у Twitter під його оригінальним повідомленням.

Хольц зазначив, що вже кілька разів звертався до служби підтримки, і всі співробітники служби підтримки, з якими він спілкувався, були не зацікавлені у вирішенні проблеми, тому він не думає, що найближчим часом ситуація зміниться.

Зрозуміло, соціальні мережі визнали кумедним той факт, що американець, по суті, спав у ванній кімнаті.

"У вас є все необхідне на відстані витягнутої руки", — з гумором прокоментував один із користувачів соцмережі.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина знайшла приховану камеру замість лампочки в спальні орендованого будинку. Відеоролик Кейтлін Бос з описом передбачуваної моторошної знахідки набрав майже 12,1 мільйона переглядів у TikTok, і глядачі цікавляться, чи не шпигували таким чином господарі квартири за людьми в ліжку.

Також стало відомо, що в Британії секретний особняк із двома галереями захований у всіх на виду. Житло має свою довгу і не просту історію. Довгі роки будинок перебував у поганому стані. Сьогодні будівля I класу, побудована 1704 року, управляється самоокупною благодійною організацією.