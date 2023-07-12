На кону багатомільйонний бізнес: небезпечний наркокартель погрожує рибалкам через медуз

Медуза "гарматне ядро", а також деякі інші морські продукти постачаються в Азію та приносять близько 10 млн доларів доходу за тримісячний період промислу.

У Мексиці рибалки бояться сідати у свої човни, оскільки озброєні бандити з картелю Сіналоа хочуть "захопити" медузну індустрію та погрожують компаніям. Про це пише Daily Star.

Один із найнебезпечніших мексиканських наркокартелів вирішив розширити свою діяльність, вимагаючи, щоб рибалки працювали виключно на них. Медуза "гарматне ядро", а також деякі інші морські продукти постачаються в Азію та приносять близько 10 млн доларів доходу за тримісячний період промислу. Однак люди, які працюють у затоці Санта-Клара, розташованій недалеко від кордону зі США в північно-західному штаті Сонора, досі не змогли отримати свою частку прибутку цього року.

За даними The Daily Beast, цьому заважають добре озброєні бойовики з картелю Сіналоа, який багато хто вважає наймогутнішою у світі організацією наркоторговців.

"Вони хочуть, щоб ми працювали тільки на них, але ми боїмося, ми справді не знаємо, що робити", — сказав один із рибалок виданню.

Видання зазначає, що місяць тому члени картелю Сіналоа підпалили кілька вантажівок, що належать компаніям, які займаються переробленням медуз. Це було попередження компаніям, щоб вони припинили торгівлю з місцевими рибалками та перейшли на бік наркоторговців.

Медуза "гарматне ядро", а також деякі інші морські продукти настачаються в Азію та приносять величезний дохід Фото: скриншот/YouTube

"Вони погрожували й водіям, щоб ті перестали приїжджати на узбережжя за медузами, і тепер уся галузь заглохла", — додав рибалка.

Картелі вже давно намагаються отримати прибуток від галузей, не пов'язаних із наркоторгівлею. Добре відомі їхні зв'язки з торгівлею людьми, а в деяких регіонах Південної Америки вони займаються лісозаготівлями. Відомі навіть випадки, коли невеликі картелі продавали піратські DVD-диски.

Один із оперативників картелю Сіналоа розповів The Daily Beast, що їхній вплив на рибну промисловість також не є чимось новим, але ось вихід на ринок медуз — це абсолютна нова галузь.

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