"Кістки 70-річної старої": колишня королева краси не може ходити через помилку лікарів

Кірсті Хейсман брала участь у конкурсах "Міс Велика Британія" і "Міс Лондон-Сіті", а у 2015-му отримала титул "Міс Хартфордшир". Але через вісім років вона насилу виходить з дому через не виявлену вчасно хворобу.

У Великій Британії 34-річна Кірсті Хейсман з Вотфорда постраждала через те що лікарі вчасно не зробили простий тест на перевірку хвороби Лайма. Наразі вона не може сама ходити й майже весь час призводить у ліжку. Про це пише Daily Star.

Жінка пройшла шлях від переможниці конкурсів краси до лежачої хворої з бактеріальною інфекцією. Кірсті Хейсман брала участь у конкурсах "Міс Велика Британія" і "Міс Лондон-Сіті", після чого у 2015 р. стала "Міс Хартфордшир". Через вісім років вона насилу виходила з дому після того, як її вразила хвороба Лайма. У неї почалися симптоми хвороби того ж року, коли вона завоювала свій перший титул.

Вона стверджує, що лікарі сказали їй, що, найімовірніше, у неї інфекція або аутоімунне захворювання. Не погодившись із таким діагнозом, Кірсті вирушила до Мексики для проведення аналізу крові, де незабаром дізналася про свою долю. Тепер вона хоче привернути увагу громадськості до цього захворювання і закликати інших людей, які страждають від загадкових симптомів, пройти обстеження.

Кірсті вирушила до Мексики для проведення аналізу крові Фото: SWNS

Хвороба Лайма — це бактеріальна інфекція, яка передається людині через заражених кліщів. Вона спричиняє високу температуру, лихоманку, головний біль, болі в м'язах і суглобах, а також втому і занепад сил.

"Якби інфекцію було діагностовано, вона могла б минути за 28 днів за допомогою антибіотиків. Зараз мій організм відключається, і чоловікові доводиться підіймати мене, щоб сходити в туалет і прийняти ванну. Раніше я займалася високоінтенсивними тренуваннями, була у формі, а тепер, коли я прокидаюся, тіло слабшає і болить. Я молюся, щоб стало краще, щоб я могла ходити. Усього цього можна було б уникнути, якби вони зробили простий тест на Лайма", — розповіла британка.

Кірсті почала відчувати симптоми у 2015 році. Вона почала страждати від втоми та болю в суглобах, потім після відвідування ревматолога у неї було виявлено захворювання сполучної тканини і призначено високу дозу стероїдів. Її здоров'я продовжувало погіршуватися, і, за словами британки, її руки стали "понівеченими" — у неї були хворобливі опухлі суглоби, і вона не могла підіймати речі.

Після повернення до Великої Британії Кірсті призначили три різні антибіотики на 12-місячний курс Фото: SWNS

Хоча аналізи крові не виявили жодних проблем, лікарі припустили, що вона страждає від аутоімунного захворювання. Після подальших обстежень їй сказали, що тривале застосування стероїдів призвело до руйнування кісток, а ревматолог сказав, що в неї "кістки 70-річної старої".

Вона продовжувала приймати стероїди й зараз насилу намагається припинити їх використання. У січні 2023 р. знайомий припустив, що вона може страждати на хворобу Лайма, і Кірсті почала вивчати це захворювання. У лютому вона організувала поїздку в Мексику для проведення аналізу крові на хворобу Лайма і була шокована результатами. Після повернення до Великої Британії Кірсті призначили три різні антибіотики на 12-місячний курс.

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