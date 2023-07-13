Більший за "Титанік": перші випробувачі розповіли про найбільший круїзний лайнер у світі

Майкл Бейлі, президент і виконавчий директор компанії Royal Caribbean International, зазначає, що енергія і час, вкладені у створення цього судна, були витрачені не даремно. Своїми першими враженнями поділилися і випробувачі.

Перші випробувачі, які побували на найбільшому у світі круїзному лайнері Icon of the Seas, що належить компанії Royal Caribbean International, поділилися своїми враженнями про подорож. Про це пише LadBible.

У червні, на верфі у Фінляндії, завершилося будівництво цього гігантського судна, і воно успішно подолало випробування на відкритій воді вперше.

Icon of the Seas, про який Фокус уже повідомляв раніше, має довжину 365 метрів (для порівняння, Титанік мав довжину 269 метрів) і повну вагу 250 800 тонн. У січні наступного року, коли лайнер вирушить у свій перший круїз, на борту розміщуватимуться 5610 пасажирів і 2350 членів екіпажу.

Майкл Бейлі, президент і виконавчий директор компанії Royal Caribbean International, зазначає, що цей лайнер є ідеальним вибором для сімейного відпочинку. Він також каже, що енергія і час, вкладені у створення цього судна, були витрачені не даремно.

Перші пробні випробування корабля підтвердили його відмінну роботу. Icon of the Seas вже успішно подолав сотні кілометрів, під час яких було перевірено основні двигуни, корпус, гальмівні системи, рульове управління, а також проведено оцінку рівня шуму і вібрацій.

Карлі Караманна, одна з тих, хто вже особисто побачила цей корабель, відзначила його основні переваги: чудові басейни й аквапарк. Вона підкреслила, що на борту лайнера розташовано сім просторих басейнів і дев'ять джакузі, а загальна площа водної поверхні перевищує аналогічні показники інших суден на 62%.

"Любителі гострих відчуттів будуть у захваті від Thrill Island, де розташований найбільший аквапарк на морі — Category 6. На вибір пропонується шість рекордних водних гірок, включно з найвищою гіркою в морі та першою відкритою гіркою вільного падіння з нахилом 66 градусів", — сказала вона.

Важливо зазначити, що наразі найбільшим круїзним лайнером у світі є "Чудо морів" компанії Royal Caribbean, який виконав свій перший рейс тільки 2023 року і має довжину 362 метри.

Раніше Фокус повідомляв, що раптовий шторм змусив пасажирів круїзного лайнера "Independence of the Seas" бігти в укриття на мисі Канаверал. Ураганний вітер пронісся зоною басейну, підкидаючи в повітря шезлонги і парасольки. Перелякані люди намагалися знайти укриття, деяких вітром збивало з ніг.

Також стало відомо, що жінка вимагає повернення грошей за трирічний "круїз мрії". Кімберлі Аріззі продала одяг, меблі та свої телевізори за тисячі доларів, готуючись до незабутньої подорожі. Жінка нещодавно вийшла на пенсію і продала свою квартиру, переїхавши в трейлер у парку.