Унікальне явище: моторошна шельфова хмара накрила Індію (відео)

Це рідкісна метеорологічна подія, яка супроводжується грозами, сильним вітром і зливами. У регіоні, де помічено хмару, оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки.

В Індії в розпал проливних дощів, що обрушилися на місто Харідваре (штат Уттаракханд) люди могли спостерігати дивовижне видовище. Масивну шельфову хмару вдалося записати на відео, яке стало вірусним. Про це пише India Time.

У ролику, яким поділився Аніндья Сінгх, видно як хмара охоплює небо по широкій дузі, приводячи глядачів у захват. Одні описували це видовище як таке, що лякає, інші захоплювалися його природою, що захоплює дух.

Хоча це явище не є рідкістю, але його спостереження на індійському субконтиненті, як кажуть, унікальне. Останні кілька днів у штаті йдуть сильні дощі. Метеорологічний департамент Індії (IMD) також оголосив помаранчевий рівень небезпеки.

Видання зазначає, що рівень води в більшості річок Гархвальського і Кумаонського регіонів, включно з Харидваром, сягнув небезпечної позначки через триваючі в штаті проливні дощі. Рівень води в греблях і водосховищах також майже впритул наблизився до небезпечної позначки.

З метою забезпечення безпеки людей адміністрація округу зупинила рух у Сонпрайазі та Гаурікунді через тривалу негоду. Через дощ чотири дороги штату і 10 сполучних доріг закриті через завали. Через сильні дощі розлилися річки Мандакіні та Алакнанда.

Шельфова хмара слабо вивчена

Такі хмари називають також грозовим коміром або валовими хмарами. Вони отримали свою назву через те, що схожі на довгий вал.

Цей тип хмар найчастіше формується на межі атмосферних фронтів, завжди на передньому краї грози. Головною причиною їх утворення є, найімовірніше, ротація повітряних мас, пов'язаних із морським бризом.

Шельфова хмара в США Фото: Puzzle Factory

Валові хмари вважаються, станом на 2017 рік, не до кінця вивченими, проте деякі вчені вважають, що ці хмари — спіральні рукави циклонів, але загальновизнаного пояснення досі немає.

Шельфова хмара в Польщі Фото: Соцмережi

Грозовий комір часто супроводжується шквалами, стрибками тиску біля Землі, зливами та грозами. Повітряні потоки в грозовому комірі можуть циркулювати навколо його горизонтальної осі, але смерчі в таких хмарах не утворюються. Валові хмари утворюються на висоті 100-2000 метрів.

Ранкова глорія — загадкове атмосферне явище біля берегів Австралії Фото: Trevel Ask

Найрідкісніший різновид валових хмар — ранкова глорія, що часто спостерігається в Австралії, а її довжина становить близько 1000 кілометрів. Грозові коміри часто плутають із виступаючими хмарами, проте останні завжди пов'язані з цілою хмарною системою вгорі.

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