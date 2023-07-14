Радили знести: подружжя замість квартири помилково купило 120-річний занедбаний особняк

Молода пара, яка випадково купила 120-річний занедбаний особняк, нарешті може в'їхати у свій новий будинок. Jameswood Villa пустувала понад 30 років. Фундамент потребував ремонту, був потрібен новий дах, а всі дерев'яні конструкції всередині будівлі прогнили.

Чотири роки тому Кел Хантер і Клер Сегерен з Шотландії думали, що купують квартиру в Глазго, але внаслідок плутанини в цифрах їм дістався 120-річний занедбаний особняк. Про це пише Daily Star.

Подружня пара заплатила 10 тис. фунтів стерлінгів за Jameswood Villa — непридатний для життя маєток у Дануні. Кел і Клер вирішили залишити віллу собі й відремонтувати її своїми силами. Їм навіть вдалося з'явитися в шоу "Випадкові ремонтники" на каналі BBC One Scotland.

Jameswood Villa пустувала понад 30 років. Фундамент потребував ремонту, був потрібен новий дах, кладка над еркером зруйнувалася, а всі дерев'яні конструкції всередині будівлі XIX століття прогнили.

Jameswood Villa пустувала понад 30 років Фото: Copyright Mark Anderson

Подружжя проігнорувало рекомендації фахівців про знесення будинку і вирішило повернути його до життя, попри те, що ніколи раніше не займалося ремонтом і мало в банку всього 10 000 фунтів стерлінгів. Вони вирішили жити в трейлері на території маєтку, поки вирішуватимуть перші завдання, включно з розчищенням величезної кількості будівельного сміття і забезпеченням надійності конструкції шляхом підняття даху.

Видання зазначає, що нещодавно подружня пара підтвердила, що їхній будинок, після чотирирічного ремонту, нарешті отримав позитивний висновок інспекторів.

"Інспектори підписали нас! Ми можемо офіційно — на законних підставах — жити в Jameswood Villa і називати її своєю домівкою. Протягом усього проєкту в нас було багато моментів радості та, ймовірно, стільки ж сліз, але це були наші перші сльози радості. Це був такий хвилюючий і захопливий момент для нас", — написало подружжя в соцмережах.

Фундамент потребував ремонту, був потрібен новий дах, а всі дерев'яні конструкції всередині будівлі прогнили Фото: Daily Star

Подружжя планує здавати будинок в оренду.

"З цим підписанням ми також можемо незабаром вітати вас у нашому будинку. У неділю ми відкриємо сайт для бронювання житла, яке можна буде орендувати з середини серпня! Нам ще багато чого належить зробити, щоб підготувати все до прийому гостей, але ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися з вами процесом меблювання та оздоблення протягом наступних кількох тижнів", — додали Кел і Клер.

Раніше Фокус повідомляв, що покинуте сто років тому британське село досі популярне. Містечко Талісарн, яке колись використовували шахтарі з видобутку сланцю, вже занедбане понад 100 років. Його населення було переселено далі на захід Уельсу, де і сьогодні проживає близько 2 000 осіб.

Також стало відомо, що в Британії секретний особняк із двома галереями захований у всіх на виду. Житло має свою довгу і не просту історію. Довгі роки будинок перебував у поганому стані. Сьогодні будівля I класу, побудована 1704 року, управляється самоокупною благодійною організацією.