Угода з "Богом": шахрай 6 років виманював гроші, видаючи себе за "Господа" (фото)

Протягом шести років жінка, на ім'я Есперанса, слідувала "Божим вказівкам" і передала ошуканцю 300 000 євро. Вона була впевнена, що гроші потраплять до "Небесної церкви".

Мешканця Іспанії звинувачують у тому, що він виманював гроші у надто релігійної літньої жінки, на ім'я Есперанса, видавши себе за "Господа і Спасителя". Він попросив її покласти гроші на депозит у його "Небесній церкві". Про це пише Oddity Central.

Постраждала з міста Леон, що на північному заході Іспанії, не змогла відмовити "Богу", коли той подзвонив їй телефоном і сказав, щоб вона поклала свої заощадження в його "Небесну церкву", бо там відсотки вищі, ніж у земному банку.

Жінка не запідозрила обман, оскільки ще задовго до дзвінка була впевнена, що є "обраницею Богородиці", тож прямий дзвінок від "Всевишнього" не здався їй чимось дивним. Протягом шести років Есперанса слідувала "Божим вказівкам" і поклала майже 300 000 євро в невелику шухляду в місцевому магазині, бувши впевненою, що ці гроші потраплять у "Небесну церкву".

Видання зазначає, що жертва цієї дивної справи страждає на релігійні галюцинації. У 2013 році вона якимось чином переконала себе, що є святою, обраною самою Богородицею. Припускається, що шахрай, власник місцевого магазину, який знав про вірування жінки, скористався її побожністю, щоб набити власні кишені.

Шахрай і його жертва Фото: El Mundo

"Я є святою з 2013 року. Під час поїздки на машині я відчула руки на своїх плечах, а коли повернулася додому, мене відвели у ванну. Там на дзеркалі кривавими літерами було написано: "Я — Богородиця, тут я пролила свою кров. Донька моя, ти свята. Витри цією губкою", — розповіла Есперанса журналістам.

З 2013 по 2019 рік літня жінка складала всі свої заощадження в невелику скриньку в місцевому магазині, яким керувала людина, обвинувачена тепер у шахрайстві. Вона витратила всі свої заощадження і взяла два банківські кредити, щоб догодити "Всевишньому". Ніхто, навіть її діти, не знали про її угоду з "Богом", тому що шахрай нібито погрожував вбити її сім'ю, якщо вона кому-небудь про це розповість.

Підозрюваний у цій справі, як і раніше, наполягає на своїй невинуватості, але в обвинувачів нібито є докази того, що чоловік скористався Есперансою. Нещодавно почався суд над ним, і обвинувачення просить для підсудного 8 років позбавлення волі.

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