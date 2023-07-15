Знає 5 мов і вивчає квантову механіку: "найрозумніша дівчинка" в 13 років вступила до вишу

Аделі Потері читає праці Стівена Гокінга, і мріє, щоб їй дозволили скласти випускні іспити в школі на два роки раніше, ніж іншим учням.

Найрозумніша дівчинка Німеччини, 13-річна Адела Потері, розпочала своє навчання в Ганноверському університеті імені Лейбніца. Вона стала наймолодшою студенткою, успішно вступивши на підготовчий курс для обдарованих старшокласників, тоді як її однолітки тільки закінчують сьомий клас. Журналісти видання BILD називають її "найрозумнішою дівчинкою Німеччини".

У свої юні роки Адела вже опанувала англійську, китайську, корейську, чорногорську та боснійську, вона грає на фортепіано, саксофоні та гітарі. Крім того, вона вивчає квантову механіку, будує моделі елементарних частинок, атомів і молекул. Найближчими днями на неї чекає іспит зі стохастики, однієї з галузей математики. Адела мріє здобути докторський ступінь у галузі математики та фізики, а також освоїти професію пілота. Її найбільша мрія — полетіти в космос.

Дівчинка вундеркінд із Ганновера

Аделі Потері з Ганновера лише 13 років, але вона вже замислюється про "важливі речі". З чотирирічного віку вона читає вільно і заявляє: "Я хочу стати астронавтом!" У той час, коли інші діти мріють про професію пожежника чи принцеси, Адела "поглинає" книжки Стівена Гокінга про всесвіт.

Нині Адела є найрозумнішою дівчинкою Німеччини й наймолодшою студенткою в Ганноверському університеті. Тоді як її колишні однокласники займаються навчанням у сьомому класі, Адела пропустила цілих чотири класи. Зараз, в одинадцятому класі, вона хотіла б позбутися проблем шкільного навчального плану.

"На жаль, мені дозволять писати випускні іспити тільки через два роки. Система освіти не створена для мене", — каже вона.

Адела також вивчає математику і фізику в університеті. Вона хоче здобути докторський ступінь в обох цих галузях і отримати ліцензію пілота. Професори відзначають її "величезне прагнення до пізнання".

Найближчим часом Адель має скласти іспит зі стохастики — розділу математики, пов'язаного з теорією ймовірностей.

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