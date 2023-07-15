Таємничо покинули 2000 років тому: як приморський мегаполіс став містом-привидом

Місто Сопара, розташоване приблизно за 60 миль на північ від Мумбая, колись було важливим торговельним центром, що з'єднувало Азію з Європою.

Стародавнє місто на узбережжі Індії загадково покинули близько 2000 років тому. Тепер, після систематичного вивчення руїн, археологи вважають, що знають, чому жителі покинули своє поселення. Про це пише Science in Poland.

Місто Сопара, розташоване приблизно за 60 миль на північ від Мумбая, колись було важливим торговельним центром, що з'єднувало Азію з Європою.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Current Science, уже з 1400 р. до н.е. цей приморський мегаполіс, який також був релігійним центром, сприяв торгівлі між "Грецією, Персією та арабськими поселеннями".

Однак, найімовірніше, жителі міста раптово покинули свої зроблені з глини будинки приблизно в третьому столітті, повідомляє Science in Poland. У 2020 році археологи з Польщі та Індії вирушили на пошуки розгадки таємниці падіння Сопари. Як великий торговий центр перетворився на місто-привид?

Використовуючи неінвазивні методи, археологи методично вивчали руїни, які до цього досліджувалися лише безсистемно.

Археологи методично вивчали руїни, які до цього досліджувалися лише безсистемно Фото: Science in Poland

За допомогою безпілотників фахівці створили тривимірну модель руїн, площа яких становить менше ніж 1 кв. милю. Крім того, було проведено дослідження на поверхні землі: металошукачі просканували ґрунт і пробурили вузькі свердловини, що дають змогу оцінити геологічні умови з плином часу.

Аналіз свердловин показав, що близько 2 тис. років тому водні артерії міста поступово заповнювалися мулом — дрібним осадовим матеріалом, який виносила поточна вода.

Ймовірно, жителі Сопари покинули місто через скупчення мулу у водотоці, що з'єднував місто з океаном і був життєво важливим центром морської торгівлі.

За словами дослідників, додаткові відомості, наприклад, про планування міста і розміри будівель, можуть бути отримані під час уже запланованих майбутніх розкопок і аналізів.

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