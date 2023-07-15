Чоловік, теща якого подарувала світові синьо-чорну сукню, що стала вірусною, хотів убити дружину

Фото "сукні, яка розірвала Інтернет" стало вірусним у 2015 році. Знаменитості, включно з Кім Кардаш'ян, Каньє Вестом, Джастіном Бібером і Тейлор Свіфт, активно сперечалися в соцмережах, щоб з'ясувати, якого ж кольору вона насправді.

У Шотландії Кір Джонстон, чия теща була присутня на його весіллі в синьо-чорній сукні, яка стала вірусною, оскільки здалася мільйонам людей біло-золотою, був заарештований і звинувачений у замаху на вбивство своєї дружини, повідомляє The Daily Mail.

Згідно з судовими документами, 38-річний чоловік звинувачується в кількох випадках домашнього насильства щодо своєї дружини Грейс, які виникали протягом 11 років. Їхньою кульмінацією стала спроба вбивства, зроблена ним для встановлення контролю над нею. Звинувачення стосуються інцидентів, що сталися з квітня 2019 року по березень 2022 року.

Як стверджується, 6 березня 2022 року Джонстон штовхнув свою дружину до стіни в їхньому будинку відпочинку на Внутрішніх Гебридах (Шотландія). Як повідомляється, уродженець острова Колонсей був звинувачений у суді Глазго в тому, що він погрожував її життю і душив її, погрожуючи ножем.

Як повідомляє газета The Times, Джонстон також ударив свою дружину кулаком в обличчя через вікно автомобіля, намагаючись проникнути всередину. Джонстон відкинув усі звинувачення. Очікується, що суд над ним розпочнеться наступного року.

Згідно з судовими документами, чоловік упродовж 11 років зводив свою дружину Фото: колаж Фокус

Кримінальні звинувачення являють собою разючий контраст Джонстона з його публічною персоною, яка з'являлася в різних ЗМІ, коли так звана "сукня, що розірвала Інтернет" стала вірусною у 2015 році після того, як гостя весілля Кейтлін Макнілл зробила фотографію.

Фотографія сукні поширилася як лісова пожежа після того, як одні правильно назвали її чорно-синьою, а інші впевнено стверджували, що вона біло-золота. Новинні видання по всьому світу, взяли участь у висвітленні цієї кумедної загадки.

Знаменитості, включно з Кім Кардаш'ян, Каньє Вестом, Джастіном Бібером і Тейлор Свіфт, також вступили в інтернет-суперечки з приводу цієї візуальної головоломки. Джонстон і його дружина навіть виступили на "Шоу Еллен ДеДженерес", щоб розповісти про її справжній колір, отримавши за це 10 000 доларів і поїздку в Гренаду, Іспанія.

Видання зазначає, що навіть коли вірусна фотографія генерувала до 11 000 твітів за хвилину із супутнім хештегом #TheDress, Джонстон нібито мучив свою дружину, відстежуючи її місцеперебування, оцінюючи її витрати й намагаючись ізолювати її від друзів.

Раніше Фокус повідомляв, що шахрай 6 років виманював гроші, видаючи себе за "Господа". Протягом шести років жінка, на ім'я Есперанса слідувала "Божим вказівкам" і передала ошуканцю 300 000 євро. Вона була впевнена, що гроші потраплять до "Небесної церкви".

Також стало відомо, що туристка заплатила за поїздку на таксі 30 тисяч доларів. Домінік Адамс поїхала у відпустку зі своїм чоловіком Дугласом, щоб відсвяткувати 5-річчя шлюбу. Їхній відпочинок обійшовся їм у солідну суму.