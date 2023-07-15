Вода стала червоного кольору: 78 китів загинули на очах у пасажирів круїзного лайнера

Прибуття судна Ambition збіглося з кульмінацією полювання на 40 з гаком китів у районі порту в Торсхавн, що на Фарерських островах. Загалом того дня було спіймано та вбито 78 морських гігантів. Китобійний промисел є дуже важливим для цього регіону.

Круїзна компанія Ambassador Cruise Lines просили вибачення перед понад 1000 своїми пасажирами після того, як одне з її суден прибуло в порт у розпал полювання на китів, під час якого було вбито десятки морських ссавців. Про це пише ABC News.

Представники туристичної організації підтвердили, що прибуття їхнього судна Ambition у Торсхавн на Фарерських островах, розташованих між Шотландією, Ісландією та Норвегією в Північній Атлантиці, "збіглося з кульмінацією полювання на 40 з гаком китів у районі порту". Загалом того дня було спіймано і вбито 78 морських гігантів.

"Ми були неймовірно розчаровані тим, що це полювання відбулося в той час, коли наше судно перебувало в порту. Ми категорично заперечуємо проти цієї застарілої практики й з 2021 року спільно з нашим партнером, благодійною організацією ORCA, що займається вивченням і захистом китів, дельфінів і морських свиней у водах Великої Британії та Європи, домагаємося змін", — заявив представник компанії після прибуття свого судна в порт Торсхавн, розташований у південній частині головного острова.

Однак уряд Фарерських островів уже кілька років чітко висловлює свою позицію щодо полювання на китів.

"Як і протягом багатьох століть, китобійний промисел триває на Фарерських островах і сьогодні. Фарерці вживають в їжу м'ясо і ворвань кита-лоцмана відтоді, як вони вперше заселили острови понад тисячоліття тому. Сьогодні, як і в минулі часи, промисел китів — це громадська діяльність, відкрита для всіх, добре організована на рівні громад і регульована національними законами", — ідеться в заяві уряду острова, населення якого становить приблизно 53 тис. осіб, що пояснює цінності китобійного промислу.

У 2023 році на Фарерських островах було зареєстровано 646 убивств китів Фото: Mayk Wendt/Facebook

У своїх вибаченнях Ambassador заявила, що сталий розвиток є однією з "основних цінностей" круїзної лінії й що компанія повністю усвідомлює, що "спостереження за цією місцевою подією було б неприємним для більшості гостей на борту. У зв'язку з цим ми хотіли б принести їм щирі вибачення за заподіяне занепокоєння".

Однак уряд Фарерських островів заявив, що полювання є частиною зусиль острова щодо забезпечення сталого розвитку їхнього суспільства. Лише 2023 року на Фарерських островах було зареєстровано 646 убивств китів, включно з 78 у неділю, коли прибуло судно Ambition.

Раніше Фокус повідомляв, що гігантський кит врятував жінку від смертоносної акули. Нен Хаузер досліджувала приголомшливе узбережжя біля пляжу Мурі на островах Кука, коли зіткнулася з двома небезпечними підводними мешканцями.

Також стало відомо, що розтин величезного мертвого кита зупинили через можливий вибух трупа. Експерти відмовилися проводити процедуру 19-метрового кита, коли почули булькаючі звуки всередині мертвого тіла.