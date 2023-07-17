"Крали вночі": чоловік "замінував" свій сад, щоб не вкрали його квіти (фото)

Стів Гейвуд до переїзду жив в одному з небезпечних районів свого міста. Чоловікові доводилося боротися зі злодіями та злочинцями своїми методами.

У Великій Британії житель Бірмінгема Стів Гейвуд, який проживав на сумнозвісній "вулиці пільговиків" (вул. Джеймса Тернера) розповів, що одного разу йому довелося встановити у своєму саду міни-пастки. Про це пише Daily Star.

Чоловік, який працює покрівельником, каже, що йому довелося "замінувати" горщики з рослинами та підвісні кошики, щоб відлякати злодіїв. У Стіва залишилися приміщення на сумнозвісній вулиці в районі Вінсон Грін, де свого часу понад 90% жителів жили на допомогу. Він розповів, що врешті-решт йому довелося перенести свій бізнес через злодіїв і сміттярів.

"Справи на вулиці йшли настільки погано, що вночі в нас крали горщики з рослинами тощо. Ми вирішили використати замінування підвісних кошиків. Нам довелося з'їхати. У нас постійно виникали проблеми зі сміттям і антигромадською поведінкою. В нас залишився склад, але це було не місце для бізнесу, тому ми переїхали, але зберегли двір. Іноді я приходжу туди, а за нашими воротами просто купи сміття. Я практично щодня їжджут по цій дорозі та постійно бачу, як викидається сміття, рада робить хорошу роботу, вони його прибирають, але наступного тижня все повторюється", — розповів Стів газеті Daily Express.

Стів додав, що деякі з будинків на цій вулиці використовують як перше житло для ув'язнених, які нещодавно звільнилися, з довколишньої в'язниці HMP Prison Birmingham.

"На цій вулиці дуже багато наркотиків. Поки я там працюю та завантажую свій фургон, я регулярно бачу угоди з наркотиками", — сказав він.

Чоловік зазначив, що міська рада не карає злочинців, бо вони отримують допомогу Фото: колаж Фокус

Чоловік зазначив, що міська рада, найімовірніше, знає, хто викидає сміття, але не карає їх, бо вони отримують допомогу.

"Але якби на їхньому місці був я, який працює на себе, то, запідозривши мене в сміттєзбиральній діяльності або в чомусь іще, вони б незабаром постукали в мої двері. Так виходить дворівнева система, що неправильно", — додав він.

Член кабінету міністрів із питань навколишнього середовища Маджид Махмуд сказав: "Такій поведінці немає ні причин, ні виправдань. Сміттєзвалища завдають шкоди місцям, де нам усім доводиться жити й працювати, і їх створюють екологічні злочинці, які не дбають про наші райони та їхнє благополуччя".

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя замість квартири помилково купило 120-річний занедбаний маєток. Jameswood Villa пустувала понад 30 років. Фундамент потребував ремонту, був потрібен новий дах, а всі дерев'яні конструкції всередині будівлі прогнили.

Також стало відомо, що чоловіка виганяють із будинку-печери, яку він будував 50 років. За пів століття Ніссім Кахлон перетворив крихітну дірку в скелі на середземноморському пляжі на складний підземний лабіринт із вирубаними тунелями, мозаїчними підлогами, мережею сходів і камер. Тепер він ризикує залишитися на вулиці.