"Починають полювання": жінка дізналася значення моторошних знаків, намальованих на її поштовій скриньці

Жінка побачила червоні мітки на своїй ділянці кілька тижнів тому. Вона навіть не уявляла, що знаки можуть мати дуже зловісний сенс. Їй порадили звернутися в поліцію та встановити камери спостереження.

В Австралії жінка, яка не назвала свого імені, помітила загадкові знаки на поштовій скриньці та вхідних воротах. Вона була налякана, дізнавшись, що вони можуть мати прихований темний сенс. Про це пише Daily Mail.

Власниця будинку в місті Джілонг уперше помітила червоні мітки на своїй ділянці кілька тижнів тому та звернулася до спільноти в групі Facebook після того, як почала помічати нові знаки дедалі частіше.

"Кілька тижнів тому я виявила червону мітку на поштовій скриньці, а сьогодні побачила свіжу червону мітку на бічних воротах, вона розташована на одній лінії із замком. Я почала турбуватися, тому що дві ночі тому ворота з протилежного боку будинку були відчинені. Я вирішила, що це через вітер, хоча ворота дуже важко відчинити. Хто-небудь бачив подібне або стикався з подібним?" — запитала вона.

Жінку попередили, що дивні знаки можуть бути кодом, який використовують злодії Фото: Facebook

Користувачі соціальних мереж поспішили висловити свою думку. Багато хто попередив жінку, що дивні знаки можуть бути кодом, який використовують злодії, охочі вкрасти собак для боїв.

"Я чув про те, що злочинці роблять це та крадуть собак для незаконних боїв. Зчищайте його та тримайте собак у будинку", — попередив один із користувачів.

Багато людей підтримали таку моторошну теорію.

"Якщо у вас є собака... тримайте його в безпеці в приміщенні, якщо нікого немає вдома! Вони мітять територію і починають полювання на собаку пізно ввечері, коли нікого немає вдома", — написав ще один користувач Facebook.

Видання зазначає, що невідомо, чи є у цієї жінки собаки. Але навіть якщо у неї немає домашніх тварин, інші коментатори вважають, що ці мітки можуть символізувати щось настільки ж загрозливе.

"У нас таке було кілька років тому з жовтою фарбою/маркуванням. Зазвичай це означає, що хтось оглядає вашу власність, бачить вподобані йому речі, до яких він може отримати доступ, і позначає їх як ціль, щоб потім повернутися до них", — написала ще одна людина.

Інші рекомендували жінці повідомити в поліцію про виявлені мітки та встановити камери відеоспостереження.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина знайшла приховану камеру замість лампочки в спальні орендованого будинку. Відеоролик Кейтлін Бос з описом передбачуваної моторошної знахідки набрав майже 12,1 мільйона переглядів у TikTok, і глядачі цікавляться, чи не шпигували таким чином господарі квартири за людьми в ліжку.

Також стало відомо, що чоловіка виганяють із будинку-печери, яку він будував 50 років. За півстоліття Ніссім Кахлон перетворив крихітну дірку в скелі на середземноморському пляжі на складний підземний лабіринт із вирубаними тунелями, мозаїчними підлогами, мережею сходів і камер. Тепер він ризикує залишитися на вулиці.