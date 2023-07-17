Кульгав, пив і страждав на епілепсію: "розкрито" справжню особистість Джека Різника

Джек Різник викликав хвилю страху 1888 року, скоївши низку жорстоких убивств у Лондоні. Усі його п'ять відомих жертв були жінками, і досі їх не впізнали. Його особистість ніколи не була офіційно підтверджена і відтоді залишається джерелом загадок для слідчих.

У Великій Британії родичка сержанта Гаррі Гарретта, який працював над першою справою Джека Різника 1888 року, стверджує, що з'ясувала, ким був таємничий вбивця. Жінка, на ім'я Сара Бакс Хортон заявила, що його звали Хаям Хаямс. Про це пише Daily Star.

Згідно з новою книжкою про Джека Різника, убивця, який бешкетував у Лондоні 135 років тому, був майстром із виробництва сигар, що страждав на епілепсію. Також стверджується, що він був частим відвідувачем психлікарні Colney Hatch Lunatic Asylum і страждав на алкоголізм. Про це розповіла Сара Бакс Хортон, прапрадід якої сержант Гаррі Гарретт був поліцейським, який працював над початковою справою.

Вона стверджує, що завдяки доказам, знайденим у медичних картах, їй вдалося розкрити цю справу. Британка повідомила про все у своїй новій книзі "Однорукий Джек: розкриття справжнього Джека Різника".

"Уперше в історії Джек Різник може бути ідентифікований як Хаям Хаямс за характерними фізичними ознаками. Вбивця був особливо жорстоким після важких епілептичних нападів, що пояснює періодичність убивств. У документах було написано те, що говорили очевидці, — що у нього була незвична хода. Він був слабкий у колінах і не повністю розгинав ноги", — заявила Сара Хортон в інтерв'ю газеті Telegraph.

Сара Бакс Хортон доводилася родичкою офіцеру, який проводив первинне розслідування Фото: brit

Жінка стверджує, що коли вбивця ходив, то в нього була якась човгаюча хода, що, за її словами, було побічним ефектом якогось ушкодження мозку внаслідок епілепсії.

Із серпня до листопада 1888 р. Джек — або, можливо, Хаямс — убив п'ять жінок, усі з яких були повіями, у лондонському Іст-Енді. Його особистість ніколи не була офіційно підтверджена і відтоді залишається джерелом загадок для слідчих.

За минулі роки кілька людей висловлювали обґрунтовані здогадки про його особу, але ніхто і ніколи не зміг категорично підтвердити, хто ж це був насправді.

Раніше Фокус повідомляв, що влада витратила 16 років на погоню за неіснуючою серійною вбивцею. Правоохоронців збивала з пантелику ДНК невідомої жінки, яка була виявлена на 40 місцях злочинів у різних країнах Європи.

Також стало відомо, що підліток, який зник 8 років тому, знайдений живим із порізами по всьому тілу. Руді Фаріас безслідно зник коли йому було 17 років. Через 8 років хлопець був знайдений живим, але має "невпізнанний вигляд" і вважає себе іншою людиною. Він перебуває в стресовому стані і боїться дотиків з боку людей.