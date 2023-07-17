Почувалася самотньою: в Японії жінку заарештували за 2761 дзвінок рятувальникам

Ніроко Хатагамі робила неправдиві заяви про допомогу, вона скаржилася владі на болі в животі, передозування наркотиків, біль у ногах та інші симптоми. Після прибуття співробітники пожежної служби чули, що жінка нікого не викликала.

В Японії правоохоронні органи затримали 51-річну Ніроко Хатагамі з міста Мацудо в префектурі Тіба, що на сході від Токіо, за 2761 неправдивий виклик протягом майже трьох років. Про це пише Metro.

Жінку заарештували за підозрою в перешкоджанні роботі місцевої пожежної служби. За твердженням влади, вона здійснювала дзвінки зі свого мобільного телефону та іншими способами протягом щонайменше двох років і дев'яти місяців із серпня 2020 року до травня 2023 року.

Ніроко зізналася, що дзвонила як зі свого будинку, так і з інших місць у своєму районі, тому що почувалася "самотньою і хотіла, щоб хтось вислухав і приділив мені увагу". Передбачається, що в період, коли вона робила неправдиві заяви про допомогу, вона скаржилася владі на болі в животі, передозування наркотиків, біль у ногах та інші симптоми.

Коли на місце події прибували співробітники служби порятунку, вона неодноразово відмовлялася від медичної допомоги, заперечуючи, що робила будь-які виклики. Її арешт було здійснено після того, як 20 червня пожежна служба Мацудо подала скаргу в поліцію.

Видання зазначає, що дослідження засвідчили, що майже 1,5 млн осіб у Японії, можливо, страждають від гострої самотності, причому її рівень посилився під час епідемії COVID-19.

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