Після гучного розриву з коханцем: українка покусала поліцейського з Великої Британії (фото)

Поліція приїхала в будинок коханця Софії Каркадим з України внаслідок гучних скандалів і сварок. Дівчина отримала звинувачення за напад на співробітників правоохоронних органів, але до суду вона не з'явилася.

23-річна Софія Каркадим з України, яка проживала у Великій Британії, мала постати в суді після того, як вкусила поліцейського, коли він намагався її заарештувати. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Дівчина перебувала в будинку свого колишнього коханця, охоронця Тоні Гарнетта, у Бредфорді, Західний Йоркшир, де вона збирала свої речі, коли до будинку прибув наряд поліції. Під час конфлікту біженка нібито вкусила чоловіка-поліцейського, і їй було висунуто звинувачення в нападі за двома статтями.

17 липня Софія Каркадим мала з'явитися в суд Бредфорда.

Але Каркадим не з'явилася в магістратський суд Бредфорда, і було видано ордер на її арешт.

Як стало відомо, українка переїхала до Великої Британії як біженка після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Там Софія Каркадим познайомилася з містером Гарнеттом — вони стали разом жити.

Однак їхній роман тривав недовго — коханці часто сварилися. Унаслідок одного з конфліктів Каркадим планувала забрати речі та повернутися в Україну, але скандал спалахнув ще сильніше.

Тоді коханий викликав поліцію.

Нагадаємо, що 10 травня на варшавському пляжі Понятувка сталася масова п'яна бійка між громадянами України та Польщі.

А 13 квітня громадянин України влаштував акт самоспалення. Він прийшов до будівлі Генерального консульства України і намагався звести рахунки з життям.