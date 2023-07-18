"Не пластиковий": популярна мережа фастфуду представила рожевий бургер у стилі Барбі (відео)

Марго Роббі та Раян Гослінг зіграли головні ролі в новому фільмі про ляльок, який виходить у прокат наприкінці цього тижня. Однак бургер, випущений на честь картини, отримав неоднозначну реакцію в соцмережах.

Чизбургер, политий яскраво-рожевим соусом, був представлений компанією Burger King у Бразилії в межах тематичної акції, присвяченої до виходу нового фільму про Барбі. Про це пише Sky News.

Компанія оголосила в соціальних мережах, що протягом обмеженого часу цю страву можна буде замовити в ресторанах, на винос або з доставкою.

До чизбургера, зі шматочками бекону, додається рожевий молочний коктейль зі смаком ванілі, кільцевий пончик, посипаний рожевою глазур'ю, і порція картоплі фрі "Кен".

Ця страва викликала неоднозначну реакцію у шанувальників фастфуду: дехто в соціальних мережах порівнює рожевий соус у бургері з "жувальною гумкою".

"Ні, вони не пластикові... це справжня їжа", — запевняє клієнтів напис в Instagram.

Фільм "Барбі", заснований на історії ляльок популярної франшизи, вийде в прокат наприкінці цього тижня.

Для виробництва фільму Грети Гервіг знадобилося так багато яскраво-рожевої фарби, що вона знищила цілі запаси компанії Rosco. Для зйомок картини було спеціально побудовано місто Барбі в натуральну величину — Барбіленд. Воно виконане в рожевому кольорі.

"У світі закінчився рожевий", — жартує художник-постановник фільму Сара Грінвуд.

Марго Роббі виконує роль Барбі, а Раян Гослінг нещодавно сказав, що на роль Кена його надихнули його діти. Бургер на тему Барбі з'явився слідом за новим "справжнім чизбургером" від Burger King.

Раніше Фокус повідомляв, що Марго Роббі розповіла про кумедні моменти на знімальному майданчику "Барбі". Знаменитість розповіла про дрес-код серед своїх колег по фільму і вечірку з ночівлею, яку вона влаштувала для своїх колег-актрис.

Також стало відомо, що Раян Гослінг розповів про реакцію дітей на його участь у зйомках "Барбі". Канадський актор і Єва Мендес виховують двох доньок — Есмеральду та Амаду.