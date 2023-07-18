Майже осліп: чоловік намагався плакати цілий тиждень, щоб побити світовий рекорд (відео)

Тембу Ебере зняв відео, в якому він довгий час ридає і тримається за голову. Ролик став вірусним і швидко набрав понад 5,3 млн переглядів в TikTok.

Нігерієць, на ім'я Тембу Ебере збирався проплакати протягом тижня в спробі встановити рекорд Гіннеса, але все пішло не зовсім так, як планувалося: у нього почалися головні болі і він навіть "осліп". Про це пише Daily Star.

Чоловік, який спробував побити світовий рекорд, проплакавши цілий тиждень, у результаті "тимчасово осліп".

Тембу Ебере піддав себе безупинному плачу, намагаючись потрапити до Книги рекордів Гіннесса. Чоловік відомий під нікнеймом @237_towncryer, зняв, як він плаче і хапається за голову поруч із таймером, який показував дві години та сім хвилин.

"Надсилайте мені свої проблеми, я буду плакати за вас", — запропонував він своїм підписникам чоловік.

Його спроба набрала понад 5,3 млн переглядів, і шанувальники вітали його зусилля, але незабаром ситуація змінилася на гірше. Його почали мучити головні болі, очі були опухлі. За даними BBC, він навіть тимчасово осліп на 45 хвилин.

"Мені довелося перебудуватися і зменшити свій плач", — сказав Тембу.

Наразі не встановлено, як саме він тимчасово осліп, але таке відчуття може виникнути через головний біль і підвищення тиску всередині ока.

Попри всі зусилля, Ебере не подав офіційної заяви в Книгу рекордів Гіннесса, тому його спробу не буде визнано, хоча він і опублікував її в соціальних мережах.

"Щоб уникнути розчарувань, важливо переконатися, що те, що ви хочете зробити, є дійсним рекордом, і що ви розумієте правила", — заявив представник компанії Guinness World Records.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік побив 2 світових рекорди пробігши майже 273 метри у вогні. Він провів три місяці, готуючись до свого рекордного забігу, тренуючи витривалість, вибухову силу і дихання.

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