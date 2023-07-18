Приховують багато чого: чоловік найняв приватного детектива, щоб стежити за власною сім'єю

Самопроголошений "охоронець таємниць" розповів у соціальних мережах, як уперше скористався послугами слідчого. Дізнавшись секрети про минуле своєї колишньої дівчини, чоловік не зміг зупинитися і продовжив платити детективу за стеження за рідними та друзями.

Чоловік, який не назвав своє ім'я, розповів у соціальних мережах про те, як він найняв приватного детектива, щоб дізнатися правду про свою тепер уже колишню дівчину, і зараз він одержимий бажанням дізнатися "особисті таємниці" членів своєї сім'ї. Про це пише The Mirror.

Самопроголошений "охоронець особистих таємниць" розповів про те, як він найняв приватного детектива, щоб шпигувати за своїми друзями й родичами заради розваги. Він розповів, як "підсів" на розкриття секретів після того, як скористався послугами слідчого, щоб дізнатися правду про свою тепер уже колишню дівчину.

"У минулому в мене була дівчина, яка спочатку мені дуже подобалася. Однак що довше ми були разом, то більше я помічав, що деякі деталі в її біографії не сходяться. Вона говорила, що виросла на півночі Канади, а потім розповідала, що завжди ходила з батьком на ігри MLB, коли була зовсім маленькою. Це були такі дрібниці. Щоразу, коли я намагався заперечити їй щодо цих невідповідностей, вона дуже злилася на мене, і ми сильно сварилися. Щоб відокремити факт від вигадки", — написав він на популярному форумі Reddit.

Чоловік вирішив найняти приватного детектива, але був приголомшений, дізнавшись, що майже все, що вона йому говорила, було брехнею. Пізніше він найняв детектива, щоб шпигувати вже за своєю сім'єю і друзями.

"Виявилося, що вона брехала мені про багато важливих речей (у неї було кримінальне минуле), тому, звісно, я з нею розлучився", — додав чоловік.

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Саме це пробудило в ньому інтерес до вивчення секретів інших людей у його житті, і він найняв слідчого, щоб той вивчив його близьких друзів і родичів.

"У мене є цілі досьє на всіх моїх близьких родичів і друзів. Я знаю, що порушую недоторканність приватного життя людей, але не можу зупинитися. Таким чином я дізнаюся про людей їхню таємну інформацію. Мій друг Джеррі зраджує свою дружину, а його дружина зраджує йому, і ніхто з них про це навіть не здогадується. Я також дізнався, що одна з моїх двоюрідних сестер майже напевно любить жінок. Я не маю наміру використовувати подібну інформацію на шкоду цим людям, але мені приносить якесь дивне задоволення бути охоронцем таємниць", — розповідає чоловік.

Багато користувачів відзначили дивність такого вчинку. Однак були й ті, хто відчував ту саму спрагу, що й автор теми. Не обійшлося і без любителів гумору.

"Якби хтось найняв приватного детектива для розслідування мого життя, він був би дуже розчарований", — написав один із користувачів форуму.

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