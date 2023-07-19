"Кишить жуками": група з 10 "квартирантів" зруйнувала будинок вартістю $1 млн (фото)

Тайрон Джонс організував незаконну здачу дорогих будинків з метою збагачення. Вважається, що чоловік нажив таким шляхом статки у понад 18 млн доларів.

У США в рамках розслідування справи про незаконне придбання нерухомості людиною, на ім'я Тайрон Джонс було розселено значну групу людей, яка проживала в будинку без дозволу. Про це повідомляє Daily Star.

Влада вигнала групу з семи чоловіків, двох жінок і дитини з будинку вартістю 1 млн доларів у Форт-Лодердейлі, штат Флорида.

Поліцейський, який виселив бездомних, схарактеризував їх як "повністю зіпсованих". "Квартиранти", зі свого боку, не стали здіймати галасу і просто пішли. Майк Фістен, слідчий відділу оцінки майна Броварда по боротьбі зі злочинами проти власності, пояснив, що шикарне житло просто "кишить жуками".

"Стіни пошкоджені. Пошкоджено підлогове покриття. Вікна пошкоджені. Уся територія повністю пошкоджена", — додав він.

Це житло всього лише одне з 14, які теж здавали в оренду Фото: Broward County Property Appraiser

Групу було виселено з будинку на бульварі Сібріз після того, як її виявили співробітники офісу шерифа округу Бровард. Це стало останнім етапом тривалого розслідування, пов'язаного з діями людини, на ім'я Тайрон Джонс. Чоловік створив нове ім'я, яке він використовував для незаконного отримання контролю над будинком, ставши його доглядачем. Це житло всього лише одне з 14, з якими злочинець, як передбачається, вчинив подібним чином. Видання зазначає, що Джон нажив незаконним шляхом статок у понад 18 млн доларів.

"Насправді він здавав її в оренду іншим людям, які не володіли цією власністю", — сказав Марті Кіар, оцінювач майна округу Бровард.

Один із квартирантів проник у будинок сусіда Фото: Broward County Property Appraiser

За даними Національного альянсу з боротьби з бездомністю, безпритульне населення Флориди посідає третє місце в країні, хоча з погляду загальної чисельності населення цей показник залишається низьким, хоча Statista зазначає, що є багато штатів із вищими показниками бездомних на 10 000 жителів.

Каліфорнія посідає перше місце за обома показниками, за винятком округу Колумбія.

За наявними даними, поліція забила на сполох 27 лютого 2022 р., коли один із квартирантів проник у будинок сусіда.

"Моя дружина кричить, що хтось перебуває в нашій кімнаті, а мій собака гавкає і проганяє його", — розповів сусід, який не поділився своєю особистістю.

Кевіна Бослі заарештували за той інцидент, але інформація про те, що він жив у групі, залишалася нерозкритою ще близько року. Його відпустили на свободу з носінням наручного браслета для стеження і він повернувся в будинок до інших членів групи. Коли його вивели з житла, на ньому все ще був надітий прилад.

Раніше Фокус повідомляв, що в незвичайному селі живуть без сучасних зручностей. У цьому витонченому маленькому селі повністю відсутні дроти, телевізійні антени й навіть дорожні знаки.

Також стало відомо, що приморський мегаполіс таємниче покинули 2000 років тому. Місто Сопара, розташоване приблизно за 60 миль на північ від Мумбая, колись було важливим торговельним центром, що з'єднував Азію з Європою.