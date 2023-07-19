Ціна замість любові: дружина мультимільйонера погодилася народжувати за розкішні подарунки (відео)

У Лінди Андраде є список речей, які вона очікує від свого багатого чоловіка, щоб він купив їй на "випадок вагітності". Жодна з них не здається дешевою або звичайною.

23-річна Лінда Андраде вийшла заміж за мультимільйонера Ріккі Андраде і тепер проводить дні за покупками, розповідаючи про своє гламурне життя в Дубаї в соціальних мережах. Про це пише The Mirror.

Жінка, яка вийшла заміж за мультимільйонера, стверджує, що погодилася народити йому дітей тільки в обмін на розкішні подарунки. Лінда нині живе в Дубаї зі своїм чоловіком Ріккі, який заробив своє багатство як криптовалютний трейдер.

Однак пара познайомилася, коли Лінді було лише 16 років, а Ріккі працював техніком з миття посуду. Нині уродженка Каліфорнії проводить свої дні, купуючи дизайнерські сумочки та документуючи своє життя в TikTok.

В одному з останніх відео Лінда розповіла своїм підписникам, що вони з Ріккі намагаються завести дитину, і що вона погодилася на спробу завагітніти після того, як їй купили безліч нових дорогих прикрас і сумочок. Ролик набрав понад 4,3 мільйона переглядів.

У жінки є список речей, які вона "очікує" від чоловіка, щоб він купив їй на "випадок вагітності", і жодна з них не здається дешевою. Перше, що побажала Лінда, — це нова каблучка з діамантом. Вона сказала, що хоче "діамант того кольору, який відповідає статі її дитини", тож він буде або рожевого, або блакитного кольору.

Пара познайомилася, коли Лінді було всього 16 років, а Ріккі працював техніком з миття посуду Фото: lionlindaa/Instagram

Як подарунок Лінда очікує на нову нерухомість, можливо, новий особняк і квартиру. Вона також пожартувала, що хоче отримати ці нові будинки, оскільки їй потрібен простір.

Дружина мільйонера назвала як обов'язкову умову автомобіль Lamborghini і яскраво-рожевий блискучий McLaren 720s, який може коштувати вроздріб понад 300 000 доларів, а також новий G Wagon, який стане її "маминим мобілем". Крім автомобілів, Лінда хоче, щоб на її честь було названо нову яхту.

Видання зазначає, що жінці також необхідно, щоб троянди доставляли їй "кожен другий день", а "спа-салони, масажі, пустощі — щодня".

Відео Лінди викликало неоднозначну реакцію у деяких користувачів соціальних мереж, які розкритикували список її дорогих подарунків.

"Уявляєте, у дитини замість любові ціна", — написав один із глядачів.

Раніше Фокус повідомляв, що 12-річна школярка-мільйонерка вимагає дорогі подарунки. Піксі Роуз Кертіс заробила цілий статок на продажу іграшок і змогла "піти на пенсію в 11 років". Школярка відкрила бізнес із продажу спінерів-фіджетів під назвою Pixie's Fidgets, який у перший же місяць приніс їй понад 100 тисяч доларів.

Також стало відомо, що 10-річна зірка TikTok носить брендовий одяг і має свій Mercedes. Юна Му Абрахам збирає мільйони переглядів на своїх роликах, демонструючи дизайнерські речі та розкішний стиль життя. Однак мама дівчинки, Емілі, розповіла, що "донька мільярдера" не отримує всього, що хоче.