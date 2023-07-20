"Гроші були хороші": зірка OnlyFans в прямому ефірі зізналась матері, як заробила $100 000

Кіра публікує в інтернеті відео, на яких кохається зі своїм чоловіком. Вона приховувала спосіб заробітку від консервативної родини, але на шоу наважилась подзвонити матері та розкрити правду.

Жінка, що розбагатіла завдяки публікації еротичних відео, у прямому ефірі подзвонила консервативній матері та розкрила справжнє джерело свого доходу. Деталями історії поділились у виданні MailOnline.

Зірка OnlyFans Кіра розповіла ведучим шоу "Кайл і О", що заробила понад 100 тисяч доларів на відео, де займається сексом зі своїм чоловіком. З її слів, особливо її підписники люблять "сцени з душем", а дехто готовий доплачувати, щоб побачити "кульмінацію".

Кіра поділилась, що виросла у суворій італійській католицькій родині. Вона розповіла, що якось вдягнула купальник-бікіні для купання в басейн. За це жінку насварила та ледь не вигнала з дому мати.

"І це був звичайний купальник із двох частин, а не один із тих крихітних — маленьких та тоненьких", — підкреслила Кіра.

Під час розмови Кіра вирішила, що більше не хоче брехати своїй матері. Вона зателефонувала Крістін та зізналась, на чому заробляє. Консервативна мати не зраділа від новини.

"Я навіть не можу повірити, що ти говориш це мені. Це огидно. Чому, навіщо ти це робиш?", — емоційно запитала вона.

Крістін нагадала доньці, що та колись стане матір’ю і діти можуть побачити відео в інтернеті.

"Це змусило мене відчувати себе дуже добре, і гроші були дуже хорошими", — пояснила зірка OnlyFans.

Мати відповіла, що в розмірах заробітку не має сумнівів, але відтепер не зможе показати своє обличчя у церкві. Розмова завершилась тим, що Крістін назвала себе розчарованою.

У ЗМІ додали, що Кіра плакала до кінця ефіру, але визнала, що нарешті відчула полегшення.

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