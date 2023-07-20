Послання з минулого: жінка отримала таємничу листівку 1969 року (фото)

Джессіка Мінс отримала лист, який "потрапив додому" через десятиліття. Листівку із зображенням Тріумфальної арки в Парижі було адресовано сім'ї Ганьон, підписано якимось Роєм.

У США Джессіка Мінс зі штату Мен була приголомшена, отримавши листівку, яку, як виявилося, відправили з Парижа, Франція, 1969 року. Про це пише UPI.

Жінка, яка живе у своєму будинку в Портленді вже 17 років, сказала, що спочатку подумала, що листівка, яка потрапила в її поштову скриньку в понеділок, була доставлена не за адресою.

"Спочатку я подумала, що вона призначалася комусь із моїх сусідів. Але потім я зрозуміла, що вона адресована початковим власникам мого будинку", — розповіла вона газеті Bangor Daily News.

Листівку із зображенням Тріумфальної арки в Парижі було адресовано сім'ї Ганьон, підписано якимось Роєм.

Листівку із зображенням Тріумфальної арки в Парижі було адресовано сім'ї Ганьон Фото: Facebook/Jessica Means

"Дорогі друзі, — писав Рой, — на той час, коли ви отримаєте цього листа, я вже давно буду вдома, але мені здається доречним послати його з Ейфелевої вежі, де я зараз перебуваю. У мене немає можливості побачити багато чого, але мені дуже весело".

На листівці стоїть французький штемпель від 15 березня 1969 р., але на ній також є нова марка і штемпель від 12 липня 2023 р. з Таллахассі, штат Флорида. За словами Джессіки, хтось також нещодавно написав "або нинішній житель" після імен адресатів.

Рене Альберія Ганьон народився у Квебеку 1905 року і помер 1988 року. Його дружина, Роза Рашель Ганьон, померла у віці 90 років 2002 року. У некролозі Рене Ганьона повідомляється, що його дочка була одружена з людиною, на ім'я Рой Зальцман, і 1988 року подружжя проживало в Бельгії.

Листівку було надіслано з Парижа, Франція, 1969 року Фото: Facebook/Jessica Means

Згідно із записами, інші родичі опинилися у Флориді. Мінс припустила, що хтось із цих родичів міг натрапити на стару листівку і вирішив відправити її поштою.

"Я б хотіла подякувати тому, хто вирішив поставити марку на листівку й опустити її в пошту 12 липня. Я впевнена, що вони знали, що адресати вже давно пішли, але все одно вирішили відправити її поштою. Я просто хочу, щоб ця людина знала, що листівка не тільки дійшла до адресата, а й що цей маленький, простий жест зробив мій день", — сказала вона.

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