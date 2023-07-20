Дістала зі сміттєвого бака: працівницю Burger King заарештували за продаж старої картоплі фрі

Хаймі Крістін Мейджор загрожує до 20 років позбавлення волі. Жінці було пред'явлено звинувачення у фальсифікації їжі, що є тяжким злочином.

У США 39-річну Хайме Крістін Мейджор, яка працювала помічником менеджера ресторану Burger King у Південній Кароліні, було заарештовано. Співробітники поліції затримали її після того, як вона нібито подала клієнтам картоплю фрі, яка побувала у відрі для сміття. Про це пише New York Post.

Працівниці громадського харчування в понеділок було пред'явлено звинувачення у фальсифікації їжі, що є тяжким злочином. Вона нібито взяла картоплю фрі зі сміттєвого бака, додала її до контейнера, куди кладуть свіжоприготовану, а потім насипала зверху щойно приготовану картоплю з фритюру.

Поліцейське управління Юніона відреагувало на повідомлення про заворушення в кафе швидкого харчування 9 липня. На місці події вони виявили двох жінок, які кричали на співробітників ресторану, погрожували їм і використовували ненормативну лексику. Коли відвідувачки закладу відмовилися заспокоїтися на вимогу офіцерів, їх заарештували та звинуватили в порушенні громадського порядку, повідомила поліція.

Крістін Мейджор подавала картоплю фрі зі сміттєвого бака Фото: WIS TV 10

Через два дні до штаб-квартири Burger King зателефонували з поліції і повідомили, що Крістін Мейджор подавала картоплю фрі зі сміттєвого бака. За результатами розслідування було видано ордер на арешт жінки.

У разі винесення обвинувального вироку їй загрожує до 20 років позбавлення волі. Суддя призначив їй заставу в розмірі 20 000 доларів. Станом на вівторок жінка залишалася під вартою в Центрі тримання під вартою округу Юніон.

Раніше Фокус повідомляв, що 72-річний чоловік пішов працювати в McDonald's, і став улюбленцем відвідувачів. До виходу на пенсію шість років тому Деріл Холмс працював у секторі по роботі з інвалідами, але провів удома всього один день, перш ніж зрозумів, що не хоче стирчати "перед телевізором" цілими днями без діла.

Також стало відомо, що популярна мережа фастфуду представила рожевий бургер у стилі Барбі. Марго Роббі та Раян Гослінг зіграли головні ролі в новому фільмі про ляльок, який виходить у прокат наприкінці цього тижня. Однак бургер, випущений на честь картини, отримав неоднозначну реакцію в соцмережах.