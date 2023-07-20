Полювання на паку: у США хлопчик упіймав дивну рибу з "людськими зубами" (фото)

Чарлі Клінтон проводив час, ловлячи рибу в ставку поруч із додому, коли спіймав дивну істоту. Як з'ясувалося, уловом хлопчика виявився паку, двоюрідний брат піранії, у якого були зуби схожі на людські.

У США 11-річний хлопчик, на ім'я Чарлі спіймав дивну рибу з "людськими зубами". Про це пише NRP.

Чарлі проводив час, ловлячи рибу в ставку поруч із його будинком в Оклахомі, коли сталася разюча подія. У цей час його мама, Жанна Клінтон, перебувала на ґанку свого будинку, коли пролунав крик хлопчика, що привернув її увагу.

"Він скрикував: "Мамо, Боже мій! Мамо, Боже мій!". Насправді я подумала, що він просто надто сильно здивувався або розігрує якусь сцену", — розповіла Жанна.

Жінка підійшла, щоб подивитися на те, що так схвилювало її сина. Коли вона дісталася туди, була здивована, побачивши, що він упіймав.

"Очевидно, що, перебуваючи в сусідньому ставку, ми звикли просто ловити кілька окунів або сомів. Я маю на увазі, що раніше вони були без людських зубів", — сказала американка.

Як з'ясувалося, цією знахідкою виявився паку, двоюрідний брат піранії.

Чарлі спіймав дивну рибу з "людськими зубами" Фото: Oklahoma Department of Wildlife Conservation

Клінтони розмістили фото незвичайної риби на своїй сторінці у Facebook і зв'язалися з інспектором з охорони дичини. Але перш ніж дізнатися про походження риби, вони повернули паку у воду.

"Це ставок, де можна зловити та відпустити рибу. Тому ми, на жаль, відпустили її назад, бо не знали, як краще вчинити в той момент", — сказала Жанна.

Люди, які пізніше впізнали цю рибу, сказали, що вона інвазивна і її не можна було випускати. Відтоді Чарлі став полювати за цією рибою.

"Тієї ночі він просидів біля ставка допізна, намагаючись зловити її знову. Якщо він знову зловить паку, ми збираємося повісити його на стіну для нього. Я вважаю, що це чудовий приз, і він на нього заслуговує. Я сказала йому, що ми зробимо так, що риба буде посміхатися, і всі зможуть побачити її зуби", — сказала мама хлопчика.

Паку це вид прісноводних променеперих риб із сімейства піраньєвих. У довжину досягає 108 см, але зазвичай близько 70 см, маса до 40 кг. Зовнішній вигляд риб цього виду нагадує піраній, тіло високе, стиснуте з боків, очі великі. Колір — від чорного до сірого, з варіаціями

Раніше Фокус повідомляв, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їх пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

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